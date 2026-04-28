Família brasileira é morta no Líbano em ataque de Israel

Uma família brasileira foi morta em um ataque israelense em Bint Jell, no sul do Líbano, no domingo, dia 26. A informação foi confirmada pelo Itamaraty.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação e pesar, das mortes, em 26/4, de criança brasileira, de 11 anos, de sua mãe, também brasileira, e de seu pai libanês, vítimas de ataque das Forças de Defesa de Israel", disse o Itamaraty, em nota.

"Outro filho do casal, igualmente brasileiro, encontra-se hospitalizado. A família encontrava-se em sua residência, no distrito de Bint Jeil, no Sul do Líbano, no momento do bombardeio", prossegue o comunicado.

"A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência consular, incluindo para o filho hospitalizado."

Segundo a TV Globo, a criança morta era Ali Ghassan Nader, um menino de 11 anos, sua mãe, Manal Jaafar, e o pai, libanês, Ghassan Nader.

O tio do menino, Bilal Nader, deu entrevista à emissora e disse que os corpos do pai e da mãe ainda não foram encontrados nos escombros, e que a família teria voltado para a casa para pegar seus pertences durante uma trégua nos ataques.

"Como pararam de atacar, eles foram para a cidade onde está a casa deles para dar uma olhada na casa. Aí olharam tudo, tomaram café da manhã, estavam preparando a mala e as coisas que eles iam levar embora da casa", disse ele à Globo.

Retomada dos ataques

Israel retomou ataques contra o Líbano no domingo, 26, mesmo após fechar um cessar-fogo, organizado com apoio dos EUA. O governo israelense diz que tem como alvo o grupo Hezbollah, aliado do Irã, que luta contra Israel desde os anos 1980 e tem bases no sul do Líbano.

Israel diz que o Hezbollah teria desrespeitado a trégua e que se reserva o direito de agir contra "ataques planejados, iminentes ou em andamento".

Suas tropas operam dentro de uma "linha amarela" declarada por Israel perto da fronteira. O governo israelense pediu aos moradores libaneses que não retornem à área.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que 14 pessoas morreram neste domingo (26) em ataques israelenses no sul do país, apesar de o cessar-fogo entre Israel e grupo islamista Hezbollah, aliado do Irã, ter sido prorrogado recentemente.

Em um comunicado, o ministério indicou que, entre os mortos, há duas mulheres e duas crianças. Além disso, 37 pessoas ficaram feridas.

Com AFP.