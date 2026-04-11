Navios de guerra dos EUA atravessam Estreito de Ormuz

EUA atravessam Ormuz e Trump fala em "desbloquear" rota estratégica (Fadel Senna/AFP/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 11 de abril de 2026 às 13h05.
Dois navios de guerra dos Estados Unidos atravessaram o Estreito de Ormuz, segundo a imprensa local. A passagem é apontada como a primeira desde o início da guerra com o Irã e ocorre em meio a um esforço de Washington para "desbloquear" a via, considerada estratégica para o comércio global de hidrocarbonetos, afirmou Donald Trump neste sábado, 11.
A movimentação acontece no momento em que Irã e Estados Unidos iniciam negociações de paz em Islamabad.
De acordo com o The Wall Street Journal, que citou três autoridades americanas, dois destróieres com mísseis guiados da Marinha dos EUA cruzaram o estreito sem incidentes. O site americano Axios informou que a operação não teve coordenação com autoridades iranianas.Diálogo entre EUA e Irã trava por condições de Teerã
Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que os Estados Unidos iniciaram "o processo de desbloqueio do Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros". Ele acrescentou: "Incrivelmente, eles não têm a coragem ou a vontade de fazer o trabalho por conta própria".EUA negam desbloqueio de fundos do Irã; negociações ocorrem no Paquistão
Segundo informações citadas pela imprensa, o Irã havia restringido a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz em resposta a ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro. A reabertura da rota teria sido uma das condições do cessar-fogo entre Washington e Teerã, anunciado na terça-feira.
Ainda segundo o Axios, a passagem dos navios americanos teria como objetivo transmitir confiança às embarcações comerciais para voltarem a navegar pela região.
*Com informações da AFP