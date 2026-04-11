Navios de guerra dos EUA atravessam Estreito de Ormuz

Dois navios de guerra dos Estados Unidos atravessaram o Estreito de Ormuz, segundo a imprensa local. A passagem é apontada como a primeira desde o início da guerra com o Irã e ocorre em meio a um esforço de Washington para "desbloquear" a via, considerada estratégica para o comércio global de hidrocarbonetos, afirmou Donald Trump neste sábado, 11.

A movimentação acontece no momento em que Irã e Estados Unidos iniciam negociações de paz em Islamabad.

De acordo com o The Wall Street Journal, que citou três autoridades americanas, dois destróieres com mísseis guiados da Marinha dos EUA cruzaram o estreito sem incidentes. O site americano Axios informou que a operação não teve coordenação com autoridades iranianas.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que os Estados Unidos iniciaram "o processo de desbloqueio do Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros". Ele acrescentou: "Incrivelmente, eles não têm a coragem ou a vontade de fazer o trabalho por conta própria".

Segundo informações citadas pela imprensa, o Irã havia restringido a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz em resposta a ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro. A reabertura da rota teria sido uma das condições do cessar-fogo entre Washington e Teerã, anunciado na terça-feira.

Ainda segundo o Axios, a passagem dos navios americanos teria como objetivo transmitir confiança às embarcações comerciais para voltarem a navegar pela região.

*Com informações da AFP