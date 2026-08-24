Netanyahu diz que Irã tentou matar um de seus filhos

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 24, que o Irã tentou assassinar um de seus filhos.

“Aconteceu algo inacreditável: o Irã mirou em um dos meus filhos. O Irã tentou matar um dos meus filhos”, disse Netanyahu em entrevista por telefone ao canal israelense Channel 14.

A declaração aconteceu durante um programa que discutia relatos de que o Shin Bet, serviço de segurança interna de Israel, teria se recusado a fornecer proteção a Gadi Eisenkot, ex-chefe do Exército e um dos principais rivais de Netanyahu nas eleições previstas para 27 de outubro.

Netanyahu defendeu que Eisenkot receba proteção 24 horas por dia e afirmou que a medida “não é um luxo”.

O primeiro-ministro tem dois filhos e uma filha. Ainda não está claro qual dos filhos teria sido alvo da suposta tentativa ou onde a suposta tentativa teria ocorrido.

O filho mais velho, Yair Netanyahu, de 35 anos, passa longos períodos em Miami desde o início de 2024, supostamente sob proteção do Shin Bet.

A permanência dele nos Estados Unidos é alvo de controvérsia em Israel devido aos custos de segurança para os contribuintes. Alguns moradores do sul da Flórida também manifestaram preocupação de que a presença de Yair possa tornar a região um alvo de ataques.

Após as declarações do primeiro-ministro, o jornalista israelense Amit Segal afirmou em seu canal no Telegram que a suposta tentativa de assassinato seria conhecida havia “meses”, mas estaria submetida a uma ordem judicial de sigilo.

(Com informações da AFP)