Irã descarta negociações com os EUA sob ameaça militar

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira, 28, que não haverá negociações entre Teerã e Washington caso o governo dos Estados Unidos mantenha ameaças contra a República Islâmica, em meio à repressão a protestos recentes no país.

A declaração ocorre após a aproximação de um porta-aviões americano da região, movimento interpretado por Teerã como sinal de pressão militar.

“Conduzir a diplomacia por meio de ameaças militares não pode ser eficaz nem útil. Se querem que as negociações aconteçam, devem cessar as ameaças, demandas excessivas e questões ilógicas apresentadas”, disse Araghchi.

Críticas ao ambiente de pressão

Segundo o chanceler iraniano, não há condições para diálogo enquanto persistir um ambiente de intimidação por parte dos Estados Unidos.

“Não se pode falar em conversas em um ambiente de ameaças”, acrescentou o diplomata.

Araghchi afirmou ainda que não manteve contato recente com o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e reforçou que o Irã não buscou negociações neste momento.

As declarações refletem a continuidade do impasse diplomático entre Irã e Estados Unidos, agravado por sanções, pressões militares e críticas internacionais à atuação do governo iraniano diante das manifestações internas.

*Com informações da AFP