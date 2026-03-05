Eleições 2026: em quais cargos o eleitor vai votar

As eleições gerais de 2026 vão exigir atenção redobrada do eleitor: serão seis votos diferentes na urna eletrônica. O pleito definirá presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.

Na hora de selecionar os números na urna, é importante entender a ordem de votação para não confundir as legendas e cargos.

O processo é organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme as regras da Constituição Federal do Brasil e da legislação eleitoral.

Quantos votos o eleitor precisa dar em 2026?

O eleitor precisará votar para seis cargos diferentes no primeiro turno:

Deputado federal;

Deputado estadual ou distrital, no caso de Brasília (DF);

Primeira vaga de senador;

Segunda vaga de senador;

Chapa dos governadores de estado e seus vices;

Presidente da República e seu vice.

Qual é a ordem dos votos na urna eletrônica?

A ordem de votação é definida pelo TSE e segue o mesmo padrão nas eleições gerais.

Deputado federal; Deputado estadual ou distrital; Senador (primeiro voto); Senador (segundo voto); Governador; Presidente.

O sistema exige que o cidadão confirme cada voto antes de passar ao próximo cargo.

Por que preciso votar em dois senadores?

O Senado Federal é composto por 81 parlamentares, três por estado. O mandato é de oito anos, mas a renovação ocorre de forma alternada: em uma eleição renova-se um terço das cadeiras; na seguinte, dois terços.

Em 2026, haverá renovação de dois terços do Senado, o que corresponde a 54 cadeiras. Por isso, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes ao Senado.

Segundo o Senado Federal, o modelo busca garantir continuidade institucional.

Para quem o voto é obrigatório?

De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos que cumpram os seguintes requisitos:

Alfabetizados;

Com título eleitoral regular;

Para quem o voto é facultativo?

O voto é facultativo para:

Jovens de 16 e 17 anos;

Pessoas com mais de 70 anos;

Analfabetos.

Mesmo sendo facultativo, esses eleitores podem participar normalmente do processo eleitoral, caso queiram.

Quais cargos participam do segundo turno?

O segundo turno ocorre apenas para cargos do Poder Executivo que exigem maioria absoluta. Ou seja, mais de 50% dos votos válidos.

Presidente da República;

Governador.

Os governadores passam pelo segundo turno quando nenhum candidato atinge a maioria no primeiro turno. Os cargos legislativos, como deputados e senadores, são definidos em turno único.