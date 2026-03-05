Eleições

Eleições 2026: em quais cargos o eleitor vai votar

Eleições acontecem em outubro para definir quem ocupará os seis cargos em disputa. Caso seja necessário, segundo turno será em 25 de outubro

Renovação de dois terços do Senado fará com que cada eleitor vote duas vezes para o cargo (Leandro Fonseca/Exame)

Gabriela Pessanha

Publicado em 5 de março de 2026 às 07h00.

As eleições gerais de 2026 vão exigir atenção redobrada do eleitor: serão seis votos diferentes na urna eletrônica. O pleito definirá presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.  

Na hora de selecionar os números na urna, é importante entender a ordem de votação para não confundir as legendas e cargos.

O processo é organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme as regras da Constituição Federal do Brasil e da legislação eleitoral.

Quantos votos o eleitor precisa dar em 2026?

O eleitor precisará votar para seis cargos diferentes no primeiro turno:

  • Deputado federal;
  • Deputado estadual ou distrital, no caso de Brasília (DF);
  • Primeira vaga de senador;
  • Segunda vaga de senador;
  • Chapa dos governadores de estado e seus vices;
  • Presidente da República e seu vice.

Qual é a ordem dos votos na urna eletrônica?

A ordem de votação é definida pelo TSE e segue o mesmo padrão nas eleições gerais.

  1. Deputado federal;
  2. Deputado estadual ou distrital;
  3. Senador (primeiro voto);
  4. Senador (segundo voto);
  5. Governador;
  6. Presidente.

O sistema exige que o cidadão confirme cada voto antes de passar ao próximo cargo.

Por que preciso votar em dois senadores?

O Senado Federal é composto por 81 parlamentares, três por estado. O mandato é de oito anos, mas a renovação ocorre de forma alternada: em uma eleição renova-se um terço das cadeiras; na seguinte, dois terços.

Em 2026, haverá renovação de dois terços do Senado, o que corresponde a 54 cadeiras. Por isso, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes ao Senado.

Segundo o Senado Federal, o modelo busca garantir continuidade institucional.

Para quem o voto é obrigatório?

De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos que cumpram os seguintes requisitos:

  • Alfabetizados;
  • Com título eleitoral regular;

Para quem o voto é facultativo?

O voto é facultativo para:

  • Jovens de 16 e 17 anos;
  • Pessoas com mais de 70 anos;
  • Analfabetos.

Mesmo sendo facultativo, esses eleitores podem participar normalmente do processo eleitoral, caso queiram.

Quais cargos participam do segundo turno?

O segundo turno ocorre apenas para cargos do Poder Executivo que exigem maioria absoluta. Ou seja, mais de 50% dos votos válidos.

  • Presidente da República;
  • Governador.

Os governadores passam pelo segundo turno quando nenhum candidato atinge a maioria no primeiro turno. Os cargos legislativos, como deputados e senadores, são definidos em turno único.

