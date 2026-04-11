Diálogo entre EUA e Irã trava por condições de Teerã

O início das conversas diretas entre as delegações dos Estados Unidos e do Irã em Islamabad, no Paquistão, está bloqueado devido a exigências prévias impostas por Teerã. A informação é da agência EFE, que conversou comfontes diplomáticas sob condição de anonimato.

"As conversas diretas face a face ainda não ocorreram entre as delegações dos EUA e do Irã. Os dois lados mantiveram reuniões com mediadores, mas há um impasse neste momento para avançar rumo a conversas diretas", disse uma fonte diplomática à EFE.

Segundo a fonte, "o Líbano e a questão da liberação de fundos são o principal obstáculo agora. Os iranianos insistem que suas condições prévias sejam cumpridas antes que as conversas diretas ocorram".

J.D. Vance e Sharif

Horas antes, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, recebeu o vice-presidente americano, J.D. Vance, imediatamente após ter um encontro com a delegação iraniana liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Vance compareceu ao gabinete de Sharif acompanhado pelo enviado especial Steve Witkoff e pelo assessor Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.

J.D. Vance e o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, se encontram no Paquistão neste sábado

Falta de consenso

Apesar de a imprensa local ter sugerido que a cúpula poderia ser resolvida em uma única jornada intensiva neste sábado, a falta de consenso sobre o formato e as exigências do Irã ameaçam prolongar o processo.

O Paquistão exerce a função de facilitador sob a pressão de seus compromissos, uma vez que mantém vigente o Acordo Estratégico de Defesa Mútua com a Arábia Saudita, assinado em 17 de setembro de 2025, que estabelece uma cláusula de segurança coletiva.

O diálogo se desenvolve sob uma trégua de duas semanas pactuada entre Washington e Teerã.

Enquanto a chamada "Zona Vermelha" de Islamabad permanece sob uma blindagem militar sem precedentes, a mediação paquistanesa tenta desbloquear o formato das conversas para evitar que o atual "impasse" descarrile o processo antes mesmo que ocorra o primeiro contato direto entre Vance e Qalibaf.