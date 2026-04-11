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Diálogo entre EUA e Irã trava por condições de Teerã

Líbano e a questão da liberação de fundos são o principal obstáculo agora, diz agência internacional

Manifestação contra guerra no Irã em frente à Casa Branca: negociações entre EUA e Teerã travam por causa de exigências iranianas (Mandel NGAN/AFP via Getty Images)

Manifestação contra guerra no Irã em frente à Casa Branca: negociações entre EUA e Teerã travam por causa de exigências iranianas (Mandel NGAN/AFP via Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 11 de abril de 2026 às 10h07.

Última atualização em 11 de abril de 2026 às 10h17.

O início das conversas diretas entre as delegações dos Estados Unidos e do Irã em Islamabad, no Paquistão, está bloqueado devido a exigências prévias impostas por Teerã. A informação é da agência EFE, que conversou comfontes diplomáticas sob condição de anonimato.

"As conversas diretas face a face ainda não ocorreram entre as delegações dos EUA e do Irã. Os dois lados mantiveram reuniões com mediadores, mas há um impasse neste momento para avançar rumo a conversas diretas", disse uma fonte diplomática à EFE.

Segundo a fonte, "o Líbano e a questão da liberação de fundos são o principal obstáculo agora. Os iranianos insistem que suas condições prévias sejam cumpridas antes que as conversas diretas ocorram".

J.D. Vance e Sharif

Horas antes, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, recebeu o vice-presidente americano, J.D. Vance, imediatamente após ter um encontro com a delegação iraniana liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Vance compareceu ao gabinete de Sharif acompanhado pelo enviado especial Steve Witkoff e pelo assessor Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.

J.D. Vance e o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, se encontram no Paquistão neste sábado

Falta de consenso

Apesar de a imprensa local ter sugerido que a cúpula poderia ser resolvida em uma única jornada intensiva neste sábado, a falta de consenso sobre o formato e as exigências do Irã ameaçam prolongar o processo.

O Paquistão exerce a função de facilitador sob a pressão de seus compromissos, uma vez que mantém vigente o Acordo Estratégico de Defesa Mútua com a Arábia Saudita, assinado em 17 de setembro de 2025, que estabelece uma cláusula de segurança coletiva.

O diálogo se desenvolve sob uma trégua de duas semanas pactuada entre Washington e Teerã.

Enquanto a chamada "Zona Vermelha" de Islamabad permanece sob uma blindagem militar sem precedentes, a mediação paquistanesa tenta desbloquear o formato das conversas para evitar que o atual "impasse" descarrile o processo antes mesmo que ocorra o primeiro contato direto entre Vance e Qalibaf.

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