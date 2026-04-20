Palmeiras líder, Flamengo na cola: veja os resultados do Brasileirão de domingo, 19

O domingo, 19, foi repleto de jogos do Brasileirão. Na 12ª rodada, o campeonato já está começando a se desenhar.

O Palmeiras, líder, segue com seis pontos de vantagem para o segundo colocado Flamengo. Já na luta contra o rebaixamento, a Chapecoense e o Remo se complicaram ainda mais, enquanto o Corinthians entrou na zona da degola.

Veja os resultados da rodada de domingo do Brasileirão

Internacional 1 x 2 Mirassol

Jogando em casa, o Internacional foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, com gols de Oliveira e André para o Leão. Alan Patrick descontou. O resultado foi importantíssimo para o time do interior, que busca fugir da zona do rebaixamento e atualmente se encontra na 18ª posição do torneio. Já para o Colorado, que também quer ficar longe da degola, a derrota preocupa. O Inter é o 14º do Brasileirão.

Coritiba 2 x 0 Atlético-MG

No segundo jogo do domingo, melhor para o Coritiba. Como mandante, o Coxa fez valer e venceu o Galo por 2 a 0, com gols de Breno Lopes e Pedro Rocha. Com isso, os paranaenses ocupam a 7.ª posição da tabela e sonham em entrar no G6 do Brasileirão. Já os mineiros, que vivem uma temporada bastante oscilante, estão na 12.ª posição, e começam a se preocupar com a parte de baixo da tabela.

Santos 2 x 3 Fluminense

Um dos jogos com mais gols da rodada de domingo. O Peixe, jogando em casa, precisava se afastar da zona de rebaixamento, mas acabou sofrendo um duro revés. Enquanto o Fluminense, que queria seguir firme na busca ao Palmeiras na liderança do campeonato, precisava dar uma resposta ao torcedor após derrotas em sequência. Gabigol até abriu o placar cedo para os paulistas e Barreal ampliou, mas Savarino, Castillo e John Kennedy viraram para os cariocas.

Palmeiras 1 x 0 Athletico-PR

Em jogo pela parte de cima da tabela, o líder Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez, e manteve a distância de seis pontos para o segundo colocado. Apesar disso, o jogo não foi fácil e o alviverde jogou com um a menos praticamente todo o segundo tempo, visto que Murillo foi expulso. Mesmo assim, segurou a vitória e conseguiu o resultado. Já o Furacão ocupa a 6.ª posição na tabela.

Bragantino 4 x 2 Remo

No jogo de mais gols do domingo, o Bragantino fez valer o fator casa e venceu por 4 a 2 o Remo, com direito a hat-trick de Isidro Pita e gol contra de Tchamba Bangou. Gabriel Taliari e Marcelinho descontaram. O jogo foi entre equipes em situações opostas na temporada. Enquanto o Bragantino está na 8.ª posição, em busca do G6, o Remo é o 19.º e luta contra o rebaixamento.

Flamengo 2 x 0 Bahia

Fechando a rodada do domingo, o Flamengo venceu com tranquilidade o Bahia, por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Lucas Paquetá. Na busca pelo Palmeiras, o vice-líder rubro-negro manteve a distância de seis pontos e ainda sonha em assumir a primeira posição. Além disso, Arrasca, após o gol, homenageou Oscar Schmidt, lenda do basquete, que faleceu na última semana. Já o Bahia está na quinta posição e quer se firmar ainda mais no G6.