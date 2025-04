Musk diz que espera 'zona de livre comércio' entre Europa e Estados Unidos

O bilionário americano Elon Musk, membro do governo de Donald Trump, declarou neste sábado (5) que espera avançar para "uma zona de livre comércio" entre Europa e América do Norte, com "tarifas zero", em um discurso em vídeo para o Congresso da Liga Italiana anti-imigrantes em Florença.

A Europa e os Estados Unidos "deveriam idealmente avançar, na minha opinião, em direção a uma situação de tarifas zero, criando assim uma zona de livre comércio entre Europa e América do Norte", disse Elon Musk, respondendo a Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro do governo ultraconservador da Itália.

A taxa mínima de 10% estabelecida pelo 'tarifaço' do presidente Donald Trump para importações passa a valer neste sábado, 5.

Lista completa de tarifas de Trump

O republicano disse que as tarifas recíprocas levam em conta, além de tarifas cobradas, outros fatores, como barreiras sanitárias e condições cambiais e entraves à entrada de produtos americanos. Assim, estabeleceu valores que outros países cobrariam dos EUA, e impôs uma tarifa a eles com base nesse cálculo.

Veja a lista com outros países e blocos:

O anúncio foi feito durante um evento no jardim da Casa Branca, com a presença de seus secretários. Trump disse que hoje é o Dia da Libertação, em que os EUA deixarão de depender de exportações estrangeiras e, em sua visão, de serem explorados por outros países.

Antes de anunciar as tarifas, Trump citou vários casos de países que aplicam tarifas sobre produtos americanos que ele considera injustas. "Durante décadas, o nosso país foi saqueado, pilhado, violado e saqueado por nações próximas e distantes, amigas e inimigas", disse Trump.

(Com informações da AFP)