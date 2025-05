Milei felicita Leão XIV e pede que defenda a vida, a liberdade e a propriedade privada

O presidente da Argentina, Javier Milei, parabenizou nesta quinta-feira o cardeal americano Robert Francis Prevost por sua eleição como o novo Papa, com o nome Leão XIV, e disse que espera que o pontífice defenda a vida, a liberdade e a propriedade privada.

"Hoje, mais do que nunca, ansiamos que a voz do Papa ressoe fortemente em defesa dos pilares que sustentaram a civilização: a vida, como dom principal; a liberdade, como dom sagrado do Criador; e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos", disse o gabinete de Milei em um comunicado no qual celebrou a eleição de Leão XIV.

"Que sua palavra e testemunho sejam um escudo contra a cultura da morte, o totalitarismo crescente e o relativismo imoral", acrescentou.

Além disso, o comunicado destacou que o governo argentino recebeu a notícia de sua eleição "com profunda esperança" e acredita que "este conclave marca um novo capítulo na história da Igreja e do mundo".

"Em tempos de confusão, fragmentação e desafios globais, sua liderança representa uma luz que guia, um farol que orienta e um testemunho vivo de fé, razão e caridade para os fiéis católicos, mas também para o mundo inteiro", ressaltou o texto.

"Elevamos nossas orações para que com sabedoria e coragem cumpra sua missão de renovação espiritual e defesa da dignidade humana, desejando que este pontificado seja um tempo de unidade, de verdade sem medo e de caridade sem reservas", completou a presidência argentina.

Em seu perfil na rede social X, o presidente argentino publicou a imagem de um leão vestido de papa junto com a mensagem "As forças do céu deram seu veredito claramente", possivelmente aludindo a um apoio místico à sua própria figura, já que frequentemente se autodenomina "o leão".

"Sem mais palavras, meritíssimo", acrescentou o líder da extrema direita argentina.

Pouco antes, o porta-voz presidencial argentino, Manuel Adorni, observou em uma publicação no X após a eleição de Leão XIV que "o mundo precisa do despertar dos leões", em outra referência que ligava o novo Papa a Milei.

O novo Papa, que também possui cidadania peruana, foi eleito nesta quinta-feira, no segundo dia do conclave, para suceder Francisco, o primeiro papa argentino, que morreu em 21 de abril.