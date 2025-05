Leão XIV defende união e paz entre 'todos os povos'; leia a íntegra do 1º discurso do novo Papa

Os 133 cardeais elegeram o novo papa, Robert Prevost, nesta quinta-feira, 8 de maio. O líder da Igreja Católica passa a se chamar agora Leão XIV.

Após a decisão do Conclave, o pontífice norte-americano fez seu primeiro discurso na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, que durou aproximadamente 10 minutos. Com um tom acolhedor, Leão XIV fez uma reflexão sobre o papado de Jorge Bergoglio, o papa Francisco, destacando a paz e a união para “todos os povos”.

Prevost é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos e o segundo do continente americano. Naturalizado peruano, ele passou duas décadas trabalhando no Peru.

Durante seu discurso aos fiéis, o novo papa se expressou em italiano e, de forma breve, fez uma saudação em espanhol à Diocese de Chiclayo, no Peru.

Leia abaixo a íntegra do discurso:

"A paz esteja com todos vocês!

Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que esta saudação de paz entrasse em seus corações, chegasse às suas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja com vocês!

Esta é a paz de Cristo Ressuscitado, uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante. Ela vem de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa, do Papa Francisco que abençoava Roma!

O Papa que abençoava Roma concedia a sua bênção ao mundo, ao mundo inteiro, naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me prosseguir com essa mesma bênção: Deus nos ama, Deus ama a todos vocês, e o mal não prevalecerá! Estamos todos nas mãos de Deus.

Portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com Deus e entre nós, sigamos em frente. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa de sua luz. A humanidade precisa dele como ponte para ser alcançada por Deus e seu amor. Ajudai-nos também vós, e depois uns aos outros, a construir pontes, com o diálogo, com o encontro, unindo-nos a todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco!

Quero também agradecer a todos os meus irmãos cardeais que me escolheram para ser o Sucessor de Pedro e caminhar junto com vocês, como Igreja unida, sempre buscando a paz, a justiça, buscando sempre trabalhar como homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para sermos missionários.

Sou filho de Santo Agostinho, um agostiniano, que disse: “com vocês sou cristão e para vocês bispo”. Nesse sentido, podemos todos caminhar juntos rumo àquela pátria que Deus nos preparou.

À Igreja de Roma, uma saudação especial! [Aplausos] Devemos buscar juntos como ser uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, dialoga, sempre aberta para receber como esta praça com os braços abertos. A todos, a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor.

(em espanhol)

Y si me permiten también, una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo.

Tradução:

E se também me permitem, uma palavra, uma saudação a todos aqueles, e em particular à minha querida Diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito, muito para continuar sendo Igreja fiel de Jesus Cristo.

A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma Igreja sinodal, uma Igreja que caminha, uma Igreja que sempre busca a paz, que sempre busca a caridade, que sempre busca estar próxima, especialmente daqueles que sofrem.

Hoje é o dia da Súplica a Nossa Senhora de Pompeia. Nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próxima, ajudar-nos com sua intercessão e seu amor.

Por isso, gostaria de rezar junto com vocês. Rezemos juntos por esta nova missão, por toda a Igreja, pela paz no mundo e peçamos esta graça especial a Maria, nossa Mãe.

Ave-maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.

Que os santos apóstolos, Pedro e Paulo, dos quais no poder e julgamento confiamos, intercedam por nós até o Senhor.

Que por meio das orações e dos méritos da Santíssima Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e de todos os santos, ó Deus onipotente, mostre compaixão vós. Quando perdoamos todos os vossos pecados, que Jesus Cristo vos conduza à vida eterna.

Que o Senhor todo-poderoso e misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados. Que haja espaço para um verdadeiro e frutífero arrependimento, mesmo com o coração arrependendo-se sempre. A benção da vida, a graça, a consolação do Espírito Santo e perseverança final nas boas obras. Amém.

E que a benção de Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça sempre.”

Quem é o Papa Leão XIV?

Robert Prevost, 69 anos, nasceu em Chicago. Ele, que será o primeiro papa vindo dos Estados Unidos, serviu por duas décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado, e depois liderou uma ordem religiosa internacional. Ele ocupava um dos cargos mais influentes na Santa Sé e havia sido nomeado cardeal pelo papa Francisco em setembro de 2023.

O papa chefiará a Igreja Católica, religião seguida por 1,4 bilhão de pessoas no planeta. Dentre eles, há 182 milhões de brasileiros, segundo dados da instituição. Ele substituirá Francisco, morto em 21 de abril e que ficou no cargo por 12 anos.

A escolha foi feita no segundo dia de votação. O conclave havia sido iniciado na tarde de quarta-feira, 7. A fumaça branca na chaminé da Capela Sistina, que indica que um papa foi escolhido, foi solta às 13h08 (hora de Brasília, 18h08 na hora local). O resultado foi celebrado pela multidão que aguarda o novo papa na praça de São Pedro.