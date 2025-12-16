Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Milei compartilha imagem que mostra Brasil e outros países latinos como favela

Imagem compartilhada pelo presidente argentino compara Brasil com versão futurista da Argentina, Chile e Paraguai

Horas depois da publicação, a imagem não aparece mais no perfil do presidente da Argentina (Andrew Reynolds/AFP)

Horas depois da publicação, a imagem não aparece mais no perfil do presidente da Argentina (Andrew Reynolds/AFP)

Gabriela Pessanha

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 12h46.

O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou na segunda-feira, 15, uma ilustração que compara o Brasil a uma favela. A imagem foi divulgada no perfil de Milei no Instagram, mas não está mais disponível.

Publicada originalmente pelo perfil 'Leon Libertario', a imagem mostra Colômbia, Uruguai e Venezuela como países sub-desenvolvidos ao lado do Brasil e Chile e Argentina como metrópoles futuristas.

publicacao-leon-libertario-milei

Legenda do post original pede "Fim do socialismo empobrecedor". (Reprodução/Instagram)

Vitória da direita no Chile

A publicação foi realizada horas depois da vitória do candidato José Antonio Kast nas eleições presidenciais chilenas.

Milei foi um dos primeiros líderes a parabenizar Kast pela conquista. Com eleição, em 2026, seis dos 12 países da América Latina serão governados por partidos de direita. São eles:

  • Argentina
  • Chile
  • Equador
  • Peru
  • Bolívia
  • Paraguai

Apoio público de Milei a Kast

Além da ilustração, Milei também republicou em seu perfil no X uma foto ao lado de Kast com a legenda "Liberdade avança".

post-javier-milei-kast-x

Imagem mostra Javier Milei ao lado de José Antonio Kast. (Reprodução/X)

José Antonio Kast realiza sua primeira viagem internacional como presidente do Chile nesta terça-feira, 16. Ele deverá se encontrar com Javier Milei na Casa Rosada, sede do governo argentino, em Buenos Aires.

Até o momento em que este texto foi finalizado, a publicação sobre a América Latina não estava mais disponível no perfil de Milei e o governo brasileiro não havia se manifestado a respeito da imagem.

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaJavier Milei

Mais de Mundo

Acordo UE-Mercosul: os 10 produtos que a Europa mais vende ao Brasil

Acordo UE-Mercosul: os 10 produtos que o Brasil mais vende para a Europa

Aprovação da salvaguarda não afeta acordo UE e Mercosul, diz analista

Maconha menos perigosa? Trump avalia reclassificação para estimular pesquisa

Mais na Exame

Minhas Finanças

Prêmio da Mega da Virada pode chegar a R$ 1 bi; saiba como apostar

Negócios

Grupo Acelerador atinge R$ 1 bilhão de valuation após venda de ações

Future of Money

Bitcoin é um 'Labubu digital' sem valor, diz executivo da Vanguard

Guia do Cidadão

Qual a diferença entre IPVA e licenciamento do carro?