Milei compartilha imagem que mostra Brasil e outros países latinos como favela

O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou na segunda-feira, 15, uma ilustração que compara o Brasil a uma favela. A imagem foi divulgada no perfil de Milei no Instagram, mas não está mais disponível.

Publicada originalmente pelo perfil 'Leon Libertario', a imagem mostra Colômbia, Uruguai e Venezuela como países sub-desenvolvidos ao lado do Brasil e Chile e Argentina como metrópoles futuristas.

Legenda do post original pede "Fim do socialismo empobrecedor". (Reprodução/Instagram)

Vitória da direita no Chile

A publicação foi realizada horas depois da vitória do candidato José Antonio Kast nas eleições presidenciais chilenas.

Milei foi um dos primeiros líderes a parabenizar Kast pela conquista. Com eleição, em 2026, seis dos 12 países da América Latina serão governados por partidos de direita. São eles:

Argentina

Chile

Equador

Peru

Bolívia

Paraguai

Apoio público de Milei a Kast

Além da ilustração, Milei também republicou em seu perfil no X uma foto ao lado de Kast com a legenda "Liberdade avança".

Imagem mostra Javier Milei ao lado de José Antonio Kast. (Reprodução/X)

José Antonio Kast realiza sua primeira viagem internacional como presidente do Chile nesta terça-feira, 16. Ele deverá se encontrar com Javier Milei na Casa Rosada, sede do governo argentino, em Buenos Aires.

Até o momento em que este texto foi finalizado, a publicação sobre a América Latina não estava mais disponível no perfil de Milei e o governo brasileiro não havia se manifestado a respeito da imagem.