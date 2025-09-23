Trump elogia Milei e apoia reeleição do argentino: 'Nunca vai te decepcionar'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou nesta terça-feira, 23, seu apoio à reeleição de Javier Milei, presidente da Argentina. O atual mandato do líder libertário tem término previsto para 2027.

A declaração do republicano, feita na rede Truth Social, ocorre no momento em que o presidente argentino está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. O apoio do governo dos EUA a Milei também foi feito pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que indicou disposição em conceder um pacote de socorro ao país latino-americano em meio aos desafios econômicos do governo argentino com a disparada do dólar e instabilidade de sua própria moeda.

"O altamente respeitado presidente da Argentina, Javier Milei, provou ser um Líder verdadeiramente fantástico e poderoso para o grande povo da Argentina, avançando em todos os níveis em velocidade recorde", afirmou Trump.

O presidente americano também criticou o antecessor de Milei, o ex-presidente Alberto Fernández, e afirmou que ele herdou um cenário de "bagunça total" ao assumir o governo.

"Ele [Milei] herdou uma bagunça total'' com uma inflação horrível causada pelo anterior presidente da esquerda radical (muito parecido com o corrupto Joe Biden, o PIOR presidente da história da nossa nação), mas ele trouxe estabilidade de volta à economia argentina e a elevou a um novo nível de proeminência e respeito!"

Trump também destacou que possui boas relações diplomáticas com o governo argentino e considerou Milei como "um grande amigo".

"Temos um relacionamento tremendo com a Argentina, que se tornou uma forte aliada, graças ao presidente Milei. Estou ansioso para continuar trabalhando em estreita colaboração com ele para que ambos os nossos países possam continuar em seus incríveis caminhos de sucesso. Argentina: Javier Milei é um grande amigo, lutador e VENCEDOR, e tem meu completo e total endosso para a reeleição como presidente — Ele nunca vai decepcionar você!"

Socorro aos Estados Unidos

Javier Milei expressou nesta segunda-feira, 22, seu agradecimento ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos pelo “apoio incondicional” a seu país. Ele fez o agradecimento depois que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, confirmou que manterá o apoio financeiro à Argentina por meio do Fundo de Estabilização Cambial (ESF).

“Enorme agradecimento ao secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e ao presidente Donald Trump pelo apoio incondicional ao povo argentino, que há dois anos escolheu reverter um século de decadência com muito esforço”, escreveu Milei em mensagem publicada na rede social X (ex-Twitter).

“Nós que defendemos as ideias da liberdade devemos trabalhar juntos pelo bem-estar de nossos povos. Nos vemos na terça-feira em Nova York”, acrescentou o presidente argentino, em referência à reunião bilateral agendada com Trump no âmbito da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

“A Argentina é um aliado sistemicamente importante dos EUA na América Latina, e o Departamento do Tesouro está disposto a fazer o que for necessário dentro de seu mandato para apoiar a Argentina”, escreveu Bessent também no X.

O secretário americano especificou que o apoio poderia contemplar, entre outras alternativas, linhas de swap cambial, compras diretas de moeda estrangeira e aquisição de dívida soberana em dólares americanos por meio do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro.

“As oportunidades para o investimento privado continuam amplas e a Argentina voltará a ser grande”, destacou Bessent, que será o responsável por entregar a Milei o prêmio Global Citizen Award, concedido pelo centro de estudos Atlantic Council, durante um evento de gala na quarta-feira em Nova York.

Milei confirmou na última semana que seu governo está negociando um novo empréstimo com o Tesouro dos EUA para fazer pagamentos da dívida em 2026, que serão de US$ 4 bilhões em janeiro e outros US$ 4,5 bilhões em julho.

A Argentina passa um momento de forte tensão financeira após a alta do dólar em relação ao peso argentino. Por causa disso, o Banco Central decidiu na última semana vender até US$ 1,11 bilhão para tentar frear a alta da moeda americana.