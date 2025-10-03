Milei propõe adotar maioridade penal aos 13 anos e adotar 'tolerância zero' na Argentina

Javier Milei, presidente da Argentina: presidente foi eleito com promessa de endurecimento contra o crime
O presidente argentino, Javier Milei, apresentou nesta quinta-feira, 2, um projeto de reforma do Código Penal sob o lema "Tolerância Zero", que prevê o endurecimento das punições, redução da maioridade penal e aceleração dos processos judiciais.
A apresentação ocorreu no complexo penitenciário de Ezeiza, no sul de Buenos Aires, em meio à reta final para as eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para 26 de outubro. O pleito será crucial para Milei, que atravessa uma fase política difícil e busca ampliar sua escassa base parlamentar.
"A ordem é uma pré-condição para ter tolerância zero. Aqui se faz, aqui se paga", declarou Milei em discurso de tom eleitoral, ao lado da ministra da Segurança, Patricia Bullrich, e do ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona.
Entre os pontos centrais do projeto estão:
Milei afirmou que a implementação do projeto depende do Congresso da Nação:
"Depende de que os ocupantes das cadeiras do Poder Legislativo tenham a vocação de estar ao lado das vítimas, e não ao lado dos criminosos", concluiu.
No mesmo dia, o Congresso, onde o partido de Milei é minoria, impôs um revés ao presidente ao reverter dois vetos presidenciais, mantendo leis que ampliam verbas para universidades e hospitais pediátricos.