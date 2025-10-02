Mundo

Secretário do Tesouro diz que EUA não dão dinheiro à Argentina, mas 'linha de swap'

Scott Bessent também anunciou recentemente que os dois países estão negociando um acordo entre os bancos centrais para uma troca de moedas em um prazo determinado no valor de US$ 20 bilhões

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21h20.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, negou nesta quinta-feira que o governo de Donald Trump pretenda dar dinheiro à Argentina e afirmou que se trata de um programa de troca de moedas, conhecida como linha de swap.

“Para que fique claro, o que os EUA estão fazendo é conceder uma linha de swap. Não estamos injetando dinheiro na Argentina, certo?”, declarou Bessent em entrevista à rede de televisão "CNBC".

Ele anunciou na última semana que os dois países estão negociando um acordo entre os bancos centrais para uma troca de moedas entre os países em um prazo determinado no valor de US$ 20 bilhões para ajudar a estabilizar a economia argentina.

Bessent afirmou que os EUA também estão prontos para “comprar títulos (emitidos) em dólares da Argentina” e para “conceder um crédito contingente significativo por meio do Fundo de Estabilização da Taxa de Câmbio”.

Tanto Bessent quanto Trump se reuniram com o presidente argentino, Javier Milei, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, quando declararam apoio a sua reeleição no pleito que será realizado em 2027.

No próximo dia 14, Trump vai receber Milei na Casa Branca. Os EUA consideram a Argentina um “aliado”, especialmente, sob o atual governo.

