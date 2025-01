Posse de Donald Trump: tudo o que você precisa saber sobre a volta do 47º presidente dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará posse na segunda-feira, 20 de janeiro, em Washington, D.C., com uma programação que se estenderá de sábado, 18, até terça-feira, 21.

No sábado, Trump participará de uma recepção e jantar em seu campo de golfe em Sterling, nos arredores de Washington, seguido por uma queima de fogos em sua homenagem.

No domingo, 19, o republicano visitará o Cemitério Nacional de Arlington, com mais uma exibição de fogos de artifício para marcar o evento.

A cerimônia principal ocorrerá na segunda-feira, 20. A programação começa pela manhã com uma missa na Igreja de São João, seguida de um encontro na Casa Branca com o presidente em fim de mandato, Joe Biden. Ao meio-dia, Trump fará o juramento presidencial nos degraus do Capitólio, assumindo oficialmente o cargo de presidente dos EUA.

Após a posse, Trump assinará seus primeiros decretos presidenciais e participará de um almoço no Congresso. Durante a tarde, ele liderará um desfile pela Pennsylvania Avenue até a Casa Branca. À noite, Trump comparecerá a três bailes inaugurais para celebrar o início de seu novo mandato.

Quem vai cantar na posse de Trump

O grupo Village People, famoso pelo hit "Y.M.C.A.", e a cantora country Carrie Underwood estão confirmados para se apresentar durante os eventos inaugurais.

Esquema de segurança

Cerca de 25 mil agentes da Guarda Nacional e militares serão mobilizados para garantir a segurança da posse. O esquema inclui medidas contra possíveis ameaças de "lobos solitários".

Quem estará na posse de Trump

Alguns líderes mundiais foram convidados para a cerimônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi convidado para a posse de Donald Trump. O governo brasileiro será representado no evento pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro manifestou interesse em participar e aguarda autorização judicial para viajar aos EUA. Entretanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou a ida de Bolsonaro, alegando uma eventual fuga do ex-mandatário.

Idade de Trump

Donald Trump será o presidente mais velho a tomar posse nos EUA, aos 78 anos e 7 meses, superando Joe Biden, que tinha 78 anos e 2 meses ao assumir o cargo em 2021.

Impacto na economia global

A expectativa em torno da posse de Trump tem movimentado os mercados financeiros, incluindo o setor de criptomoedas. O bitcoin, por exemplo, se aproxima da marca de US$ 100 mil, impulsionado pelo otimismo dos investidores.

A cerimônia de posse marca um momento significativo na política americana, simbolizando o retorno de Trump à presidência após seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021.