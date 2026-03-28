México localiza embarcações desaparecidas que levavam ajuda Cuba

Pescadores retiram seus barcos da água antes da chegada da tempestade tropical Rafael em Havana em 5 de novembro de 2024 (ADALBERTO ROQUE/AFP)
Agência de Notícias
Publicado em 28 de março de 2026 às 14h35.
Uma aeronave da Marinha mexicana localizou as duas embarcações que haviam desaparecido há uma semana no Caribe mexicano, após zarparem de Isla Mujeres com destino a Havana com ajuda humanitária, informou neste sábado a Secretaria da Marinha (Semar) do México.
De acordo com a entidade, as embarcações foram localizadas 80 milhas náuticas a noroeste de Havana e que um navio da Semar “já está se dirigindo para a área para prestar apoio”, em uma publicação nas redes sociais.
“A comunicação via rádio está mantida”, indicava a mensagem, sem fornecer detalhes sobre o estado de saúde dos nove tripulantes que viajavam nas embarcações.
A descoberta ocorre depois que, na quinta-feira, 26 de março, a Semar ativou um plano de busca e resgate para localizar as embarcações Friendship e Tigermoth, a primeira com quatro e a segunda com cinco tripulantes de diferentes nacionalidades, dos quais duas são mulheres, seis homens e uma criança de três anos.
As embarcações tinham a previsão de chegar a Havana entre os dias 24 e 25 de março, já que foram as duas últimas da delegação mexicana da frota Nuestra América a zarpar no último dia 21 de março de Isla Mujeres, perto de Cancún, para levar ajuda humanitária a Cuba, em meio à deterioração econômica no país caribenho e ao bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos.
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A Semar manteve-se em comunicação durante as buscas com os Centros de Coordenação de Salvamento Marítimo (MRCC) da Polônia, França, Cuba e Estados Unidos, países de origem dos tripulantes, com o objetivo de fortalecer “o intercâmbio de informações em tempo real”.
Em entrevista coletiva na sexta-feira, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, destacou que a operação de busca e resgate continuava em andamento e informou que os tripulantes, que se identificavam como ativistas, perderam contato em alto mar.
Segundo a presidente mexicana, um dos navios da Marinha acompanhou a rota de um cargueiro, também parte da frota, que chegou a Cuba na terça-feira, mas a perda de contato ocorreu com as outras duas embarcações menores.
“(O navio) manteve contato com elas e, após algumas horas, perdeu o contato, e a partir daí foi iniciada uma operação de busca”, explicou a mandatária.
Ao todo, a frota transportava cerca de 30 toneladas de ajuda, incluindo alimentos, medicamentos, produtos de higiene e painéis solares.