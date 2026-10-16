Trump demite porta-voz da Casa Branca depois de 5 dias no cargo

Katie Zacharia foi demitida do posto de porta-voz da Casa Branca após polêmicas (Samuel Corum / Pool/EFE)
Repórter
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15h36.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta sexta-feira, 16, Katie Zacharia, porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca, após cinco dias no cargo, segundo a CNN Internacional. Zacharia admitiu que nunca passou no exame da ordem dos advogados dos Estados Unidos, e a Casa Branca ainda não anunciou um substituto.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta sexta-feira, 16, a porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, após ela ter ficado apenas cinco dias no cargo. Mais cedo, o republicano revelou que conversou com a funcionária e disse que ela deveria 'reconsiderar' a permanência no cargo.
"Eu disse: 'Katie, você não precisa fazer isso'... Se eu estivesse no seu lugar, reconsideraria'", afirmou o presidente.
A demissão foi confirmada pela CNN Internacional, que conversou com conselheiros próximos a Trump.
Katie Zacharia, de 41 anos, se autodenominou, na mídia, como consultora jurídica de uma organização conservadora sem fins lucrativos sediada na Califórnia e afirmou que havia trabalhado como advogada em um escritório em Pequim. Mas depois ela admitiu que nunca havia passado no exame da ordem de advogados dos Estados Unidos.
"Eu disse: 'Katie, isso é para você?'", disse Trump a jornalistas, depois que a funcionária reconheceu a reprovação.
Na primeira coletiva de imprensa para jornalistas da Casa Branca na terça-feira, 13, Zacharia falou por apenas 14 minutos, respondeu três perguntas de repórteres e pareceu insegura diante do púlpito, se atrapalhando em algumas respostas.
Um substituto para o cargo de porta-voz de imprensa ainda não foi anunciado.
Donald Trump demitiu Katie Zacharia após ela admitir que nunca havia passado no exame da ordem dos advogados dos Estados Unidos. Antes da demissão, Trump afirmou que havia aconselhado Zacharia a reconsiderar a permanência no cargo.
Katie Zacharia permaneceu apenas cinco dias no cargo de porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca. A demissão ocorreu nesta sexta-feira, 16.
A CNN Internacional confirmou a demissão de Katie Zacharia após conversar com conselheiros próximos ao presidente Donald Trump.
Katie Zacharia, de 41 anos, apresentou-se na mídia como consultora jurídica de uma organização conservadora sem fins lucrativos da Califórnia e afirmou ter trabalhado como advogada em um escritório em Pequim. Depois, Zacharia admitiu que nunca passou no exame da ordem dos advogados dos Estados Unidos.
Na terça-feira, 13, Katie Zacharia falou por 14 minutos, respondeu a três perguntas e pareceu insegura diante do púlpito, com dificuldades em algumas respostas.
A Casa Branca ainda não anunciou quem substituirá Katie Zacharia no cargo de porta-voz e secretária de imprensa.