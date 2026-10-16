Trump demite porta-voz da Casa Branca depois de 5 dias no cargo

RESUMO ＋ O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta sexta-feira, 16, Katie Zacharia, porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca, após cinco dias no cargo, segundo a CNN Internacional. Zacharia admitiu que nunca passou no exame da ordem dos advogados dos Estados Unidos, e a Casa Branca ainda não anunciou um substituto.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta sexta-feira, 16, a porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, após ela ter ficado apenas cinco dias no cargo. Mais cedo, o republicano revelou que conversou com a funcionária e disse que ela deveria 'reconsiderar' a permanência no cargo.

"Eu disse: 'Katie, você não precisa fazer isso'... Se eu estivesse no seu lugar, reconsideraria'", afirmou o presidente.

A demissão foi confirmada pela CNN Internacional, que conversou com conselheiros próximos a Trump.

Katie Zacharia, de 41 anos, se autodenominou, na mídia, como consultora jurídica de uma organização conservadora sem fins lucrativos sediada na Califórnia e afirmou que havia trabalhado como advogada em um escritório em Pequim. Mas depois ela admitiu que nunca havia passado no exame da ordem de advogados dos Estados Unidos.

"Eu disse: 'Katie, isso é para você?'", disse Trump a jornalistas, depois que a funcionária reconheceu a reprovação.

Na primeira coletiva de imprensa para jornalistas da Casa Branca na terça-feira, 13, Zacharia falou por apenas 14 minutos, respondeu três perguntas de repórteres e pareceu insegura diante do púlpito, se atrapalhando em algumas respostas.

Um substituto para o cargo de porta-voz de imprensa ainda não foi anunciado.

Katie Zacharia deixa a Casa Branca ao lado do presidente Donald Trump (Jim Lo Scalzo/EFE)