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Trump demite porta-voz da Casa Branca depois de 5 dias no cargo

Katie Zacharia foi criticada após mentir sobre ter passado em exame da ordem dos advogados dos EUA

Katie Zacharia foi demitida do posto de porta-voz da Casa Branca após polêmicas (Samuel Corum / Pool/EFE)

Katie Zacharia foi demitida do posto de porta-voz da Casa Branca após polêmicas (Samuel Corum / Pool/EFE)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15h36.

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RESUMO ＋

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta sexta-feira, 16, Katie Zacharia, porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca, após cinco dias no cargo, segundo a CNN Internacional. Zacharia admitiu que nunca passou no exame da ordem dos advogados dos Estados Unidos, e a Casa Branca ainda não anunciou um substituto.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta sexta-feira, 16,  a porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, após ela ter ficado apenas cinco dias no cargo. Mais cedo, o republicano revelou que conversou com a funcionária e disse que ela deveria 'reconsiderar' a permanência no cargo.

"Eu disse: 'Katie, você não precisa fazer isso'... Se eu estivesse no seu lugar, reconsideraria'", afirmou o presidente.

A demissão foi confirmada pela CNN Internacional, que conversou com conselheiros próximos a Trump.

Katie Zacharia, de 41 anos, se autodenominou, na mídia, como consultora jurídica de uma organização conservadora sem fins lucrativos sediada na Califórnia e afirmou que havia trabalhado como advogada em um escritório em Pequim. Mas depois ela admitiu que nunca havia passado no exame da ordem de advogados dos Estados Unidos.

"Eu disse: 'Katie, isso é para você?'", disse Trump a jornalistas, depois que a funcionária reconheceu a reprovação.

Na primeira coletiva de imprensa para jornalistas da Casa Branca na terça-feira, 13, Zacharia falou por apenas 14 minutos, respondeu três perguntas de repórteres e pareceu insegura diante do púlpito, se atrapalhando em algumas respostas.

Um substituto para o cargo de porta-voz de imprensa ainda não foi anunciado.

Katie Zacharia deixa a Casa Branca ao lado do presidente Donald Trump

Katie Zacharia deixa a Casa Branca ao lado do presidente Donald Trump (Jim Lo Scalzo/EFE)

'Perguntas frequentes'

Por que Donald Trump demitiu Katie Zacharia? ＋

Donald Trump demitiu Katie Zacharia após ela admitir que nunca havia passado no exame da ordem dos advogados dos Estados Unidos. Antes da demissão, Trump afirmou que havia aconselhado Zacharia a reconsiderar a permanência no cargo.

Quanto tempo Katie Zacharia ficou como porta-voz da Casa Branca? ＋

Katie Zacharia permaneceu apenas cinco dias no cargo de porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca. A demissão ocorreu nesta sexta-feira, 16.

Quem confirmou a demissão de Katie Zacharia? ＋

A CNN Internacional confirmou a demissão de Katie Zacharia após conversar com conselheiros próximos ao presidente Donald Trump.

Qual era a experiência profissional declarada por Katie Zacharia? ＋

Katie Zacharia, de 41 anos, apresentou-se na mídia como consultora jurídica de uma organização conservadora sem fins lucrativos da Califórnia e afirmou ter trabalhado como advogada em um escritório em Pequim. Depois, Zacharia admitiu que nunca passou no exame da ordem dos advogados dos Estados Unidos.

Como foi a primeira coletiva de Katie Zacharia na Casa Branca? ＋

Na terça-feira, 13, Katie Zacharia falou por 14 minutos, respondeu a três perguntas e pareceu insegura diante do púlpito, com dificuldades em algumas respostas.

Quem substituirá Katie Zacharia na Casa Branca? ＋

A Casa Branca ainda não anunciou quem substituirá Katie Zacharia no cargo de porta-voz e secretária de imprensa.

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