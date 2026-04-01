Pedra de sacrifício com ossos humanos é achada em obra no México; veja vídeo

Uma pedra associada a sacrifícios humanos foi encontrada durante obras ferroviárias no México, acompanhada de restos ósseos e objetos cerimoniais. O achado ocorreu em escavações de salvamento arqueológico ligadas ao projeto do Trem de Passageiros Cidade do México–Querétaro, no estado de Hidalgo.

De acordo com o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH), o monumento — conhecido como momoztli — está localizado próximo à zona arqueológica de Tula, antiga capital do Império Tolteca.

Altar revela práticas rituais

A estrutura tem cerca de um metro quadrado e é formada por três níveis construídos com pedras talhadas. O conjunto data da fase Tollana, entre os anos 900 e 1150 d.C.

No entorno, foram identificados quatro crânios humanos e ossos longos, possivelmente fêmures, distribuídos em três lados do altar. A disposição sugere oferendas ligadas a práticas rituais.

Em um dos casos, os vestígios indicam possível decapitação, já que um dos crânios aparenta não estar conectado à coluna vertebral.

Objetos reforçam uso cerimonial

Além dos restos humanos, os pesquisadores encontraram lâminas de obsidiana, fragmentos cerâmicos e recipientes, incluindo uma tigela inserida dentro de outra.

Esses elementos indicam que o local tinha função simbólica e cerimonial.

O coordenador do projeto, Víctor Francisco Heredia Guillén, afirmou que ainda não é possível determinar a identidade das vítimas. Segundo ele, análises futuras devem revelar informações como idade, sexo, possíveis doenças e origem geográfica.

Descoberta amplia entendimento sobre Tula

Vestígios de estruturas ao redor indicam que o altar estava inserido em um pátio cercado por edificações. Esses espaços podem ter pertencido à elite tolteca, possivelmente integrando complexos residenciais ou palacianos.

A descoberta também contribui para ampliar o entendimento sobre a organização urbana de Tula, que se desenvolveu após o declínio de Teotihuacán e antes da ascensão de Tenochtitlán.

Para a Secretaria de Cultura do México, Claudia Curiel de Icaza, o caso reforça a importância das escavações em obras de infraestrutura para a preservação do patrimônio histórico.

Segundo Icaza, cada descoberta contribui para ampliar o conhecimento sobre as civilizações da Mesoamérica.

Os materiais encontrados serão analisados em laboratório, enquanto o altar segue em avaliação para definição de estratégias de conservação.