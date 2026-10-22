Eleição em Israel coloca futuro do Estado no centro da disputa

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyhu, que domina a política israelense desde os anos 1990 (AFP)
Repórter
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14h36.
A eleição legislativa de Israel, marcada para terça-feira, 27, decidirá entre a permanência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, apoiado por partidos ultranacionalistas e religiosos, e uma oposição que promete reverter medidas do governo. Segundo o jornal Financial Times, o pleito pode redefinir a política israelense, a relação com os palestinos e os laços do país com aliados internacionais.
A eleição legislativa de Israel, marcada para a próxima terça-feira, 27, colocará em disputa dois projetos distintos para o futuro do país. De um lado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu busca permanecer no poder com o apoio de partidos ultranacionalistas e religiosos; de outro, a oposição promete reverter as medidas do atual governo e conter o avanço da extrema direita. Segundo o Financial Times, o resultado poderá redefinir não apenas a política israelense por décadas, mas também a relação do país com os palestinos e com seus aliados internacionais.
A votação será a primeira desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, que provocou uma das maiores crises de segurança da história de Israel. Para parte do eleitorado, o pleito será uma oportunidade de cobrar responsabilidades pelas falhas que permitiram a ofensiva. Ao mesmo tempo, estarão em jogo questões estruturais, como os limites do poder do governo, o papel da religião no Estado e os direitos dos palestinos.
A reportagem do Financial Times destaca que a coalizão de Netanyahu, considerada a mais à direita da história de Israel, defende propostas ainda mais radicais do que as implementadas nos últimos anos. Entre elas estão planos para estimular a saída de palestinos da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, ampliar os assentamentos israelenses em territórios ocupados e retomar uma reforma legislativa que limitaria os poderes do judiciário, proposta que provocou grandes protestos em 2023.
Um dos exemplos das preocupações com o avanço dessas políticas, visto como resultado do governo de Netanyahu, ocorreu em setembro, quando um grupo de colonos israelenses montou um acampamento em uma colina próxima a Majd al-Krum, uma cidade árabe no norte de Israel. O terreno pertencia parcialmente ao Fundo Nacional Judaico e a proprietários árabes. Após protestos dos moradores, o grupo deixou o local e, posteriormente, soube-se que a autorização concedida pela instituição se limitava ao pastoreio de animais.
O episódio ocorreu dias depois de Bezalel Smotrich, ministro das Finanças e um dos principais representantes da extrema direita, anunciar um plano para ampliar a presença judaica na Galileia e no Neguev, regiões de Israel com expressiva população árabe. O prefeito de Majd al-Krum, Salim Slebi, observa o incidente e teme que iniciativas semelhantes às observadas na Cisjordânia passem a ser reproduzidas dentro das fronteiras israelenses.
“Ficou muito claro para nós que eles estão tentando transferir o que fazem na Cisjordânia para a Galileia”, diz Slebi ao Financial Times. “Eles não têm limites... é apenas uma questão de tempo até que voltem.”
A preocupação se estende às propostas de deslocamento populacional defendidas por integrantes da coalizão. O partido Poder Judaico, liderado pelo ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, apresentou um plano para retirar 1,86 milhão de palestinos de Gaza ao longo de sete anos, o que corresponderia a quase 90% da população do território, segundo os números citados pelo Financial Times. Ben-Gvir e Smotrich também defendem medidas para incentivar a emigração de palestinos da Cisjordânia.
Netanyahu, que governou Israel durante 19 dos últimos 30 anos, tenta apresentar a eleição como uma escolha entre defender os interesses nacionais e ceder à pressão internacional. Seu partido, o Likud, mantém a oposição à criação de um Estado palestino e promete dar continuidade à expansão dos assentamentos na Cisjordânia. Durante o mandato atual, o governo aprovou mais de cem novos assentamentos, considerados ilegais pelo direito internacional.
A oposição, por sua vez, promete mudar os rumos do país em diferentes frentes. Uma de suas principais propostas é estabelecer uma comissão estatal de investigação sobre as falhas de segurança que antecederam o ataque de 7 de outubro, iniciativa à qual Netanyahu e seus aliados se opõem. Os oposicionistas também pretendem reverter mudanças judiciais já aprovadas e impedir novas medidas que, segundo críticos do governo, concentrariam poder no Executivo.
A reforma do Judiciário é um dos principais pontos de conflito político em Israel desde antes da guerra em Gaza. O projeto do governo busca restringir os poderes dos tribunais e ampliar a influência dos políticos sobre o sistema judicial. Para seus defensores, a mudança corrigiria excessos da atuação dos juízes; para os críticos, enfraqueceria os mecanismos de controle do governo e permitiria que aliados ultranacionalistas e religiosos impusessem suas posições ao restante da sociedade.
Smotrich e Ben-Gvir defendem novas medidas que poderiam permitir ao Parlamento derrubar decisões da Suprema Corte, restringir o acesso à Justiça e destituir a procuradora-geral. A disputa ganha importância adicional porque até dez novos juízes poderão ser nomeados para a Suprema Corte, composta por 15 integrantes, nos próximos quatro anos. Assim, o próximo governo poderá influenciar a orientação da instituição por um período prolongado.
Outro tema central é a isenção do serviço militar concedida a estudantes ultraortodoxos, conhecidos como haredim. A regra remonta a um acordo de 1948 e se tornou ainda mais controversa diante das exigências impostas às Forças Armadas pela guerra em Gaza, o que intensificou a pressão sobre os reservistas. Em 2024, a Suprema Corte decidiu que o arranjo vigente não tinha fundamento legal.
Os partidos ultraortodoxos Shas e Judaísmo Unido da Torá, integrantes da coalizão de Netanyahu, condicionaram seu apoio a um novo governo à garantia legal da isenção. A oposição, em contrapartida, defende o recrutamento dessa comunidade e propõe sanções para quem deixar de cumprir o serviço obrigatório, que podem incluir a perda de benefícios e, em algumas propostas, punições criminais.
O debate também reflete mudanças demográficas. Segundo analistas ouvidos pelo Financial Times, a comunidade ultraortodoxa representa atualmente cerca de um oitavo da população israelense, mas poderá chegar a um quarto até 2050, devido às suas taxas de natalidade mais elevadas. Para setores da oposição, esse crescimento torna urgente a disputa sobre o peso da religião e das instituições religiosas na política nacional.
As pesquisas citadas pelo Financial Times indicam uma disputa apertada, sem que o bloco de Netanyahu ou a oposição, centrada no partido Yashar, do ex-chefe do Estado-Maior Gadi Eisenkot, tenha perspectiva de conquistar sozinho a maioria parlamentar. São necessários 61 dos 120 assentos do Knesset, o Parlamento israelense, para formar um governo. As negociações entre os partidos após a votação podem se estender por meses.
A composição do próximo governo também terá consequências diplomáticas. Reino Unido, França, Canadá, Espanha e Países Baixos anunciaram ou adotaram medidas contra produtos provenientes de assentamentos na Cisjordânia, em resposta à expansão territorial e à violência de colonos contra palestinos. A continuidade das políticas atuais poderá ampliar o isolamento internacional de Israel e estimular a imposição de novas sanções.
A oposição avalia que o resultado determinará se Israel continuará seguindo uma trajetória de maior concentração de poder político e influência religiosa ou se haverá uma tentativa de restaurar os mecanismos de controle institucional. Para além da escolha entre Netanyahu e seus adversários, a eleição deverá expor as tensões em torno da identidade do Estado, dos direitos da população árabe e da relação entre religião, democracia e segurança nacional.
Mesmo que a votação não produza uma maioria clara, o Financial Times aponta que o impasse não eliminará a importância da disputa. A dificuldade de formar uma coalizão poderá prolongar a instabilidade política, mas as decisões sobre o Judiciário, o recrutamento militar e a política em relação aos palestinos continuarão no centro do debate sobre o futuro de Israel.
A eleição definirá os rumos das políticas de Israel sobre o Judiciário, o serviço militar dos ultraortodoxos, os assentamentos e os direitos dos palestinos. Segundo o Financial Times, o resultado também poderá afetar a relação do país com seus aliados internacionais.
A coalizão de Benjamin Netanyahu defende ampliar os assentamentos em territórios ocupados, restringir os poderes do Judiciário e estimular a saída de palestinos de Gaza e da Cisjordânia. Segundo os números citados pelo Financial Times, o partido Poder Judaico propõe retirar 1,86 milhão de palestinos de Gaza em sete anos.
A oposição promete criar uma comissão estatal para investigar as falhas de segurança anteriores ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023. Os oposicionistas também pretendem reverter mudanças judiciais já aprovadas e impedir novas medidas que concentrem poder no Executivo.
A reforma busca restringir os poderes dos tribunais e ampliar a influência dos políticos sobre o sistema judicial. Seus defensores afirmam que a proposta corrigiria excessos dos juízes, enquanto os críticos avaliam que ela enfraqueceria os mecanismos de controle do governo.
Os partidos ultraortodoxos Shas e Judaísmo Unido da Torá condicionam seu apoio a um novo governo à garantia legal da isenção militar para estudantes haredim. A oposição defende o recrutamento dessa comunidade e sanções para quem não cumprir o serviço obrigatório.
São necessários 61 dos 120 assentos do Knesset para formar um governo. As pesquisas citadas pelo Financial Times não indicam maioria para o bloco de Benjamin Netanyahu nem para a oposição centrada no partido Yashar, de Gadi Eisenkot, o que pode prolongar as negociações por uma coalizão.