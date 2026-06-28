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Metrô volta a funcionar na Venezuela após terremotos

Mortes chegaram a 1.450 neste domingo, enquanto buscas são intensificadas

Prédios destruídos pelo terremoto em Catia La Mar, na Venezuela (Henry Chirinos/EFE)

Prédios destruídos pelo terremoto em Catia La Mar, na Venezuela (Henry Chirinos/EFE)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 28 de junho de 2026 às 16h16.

Última atualização em 28 de junho de 2026 às 16h17.

O Ministério dos Transportes da Venezuela informou neste domingo, 28, que os serviços de metrô em Caracas, Maracaibo (noroeste) e Valencia (norte) foram restabelecidos após a conclusão da vistoria das infraestruturas, para buscar danos gerados pelo duplo terremoto de quarta-feira, 24.

A pasta compartilhou vídeos e fotos das estações de metrô das três cidades, onde se observa uma baixa presença de usuários, cenário considerado normal para um domingo.

Por sua vez, o Metrô de Caracas indicou, em comunicado publicado no Instagram, que a reativação das operações ocorreu após a conclusão bem-sucedida de uma revisão de toda a infraestrutura, dos trilhos e sistemas.

Da mesma forma, o Metrô de Valencia assinalou que restabeleceu seus serviços por não ter encontrado "anormalidades" em suas instalações.

O serviço havia sido suspenso pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, na última quarta-feira, depois que um duplo terremoto de magnitude 7,2 e 7,5 foi registrado na região norte do país, deixando, até este sábado, um balanço de 1.430 mortos e 3.238 feridos.

Além disso, o Ministério dos Transportes informou, na rede social X, que as autoridades realizaram uma inspeção nas instalações do Aeroporto Internacional de Maiquetía, que atende Caracas, com o auxílio de especialistas nacionais e internacionais.

O aeroporto, localizado no estado de La Guaira, foi fechado por ordem da mandatária após sofrer graves danos em sua infraestrutura. Os demais aeroportos do país permanecem operacionais.

Ao menos 1.450 mortes

O presidente do Parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, disse neste domingo que o número de mortos subiu para 1.450 após os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter da última quarta-feira, que afetaram a região norte do país.

"No boletim de hoje, devemos informar que o número de mortos chega a 1.450 pessoas, mulheres e homens que perderam a vida como consequência da mais brutal catástrofe natural que o nosso país já sofreu em sua história", afirmou Rodríguez em um balanço transmitido pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A Venezuela continua neste domingo a busca por sobreviventes dos terremotos, contando com um maior destacamento de maquinário pesado para a remoção de escombros de edifícios desabados e com a chegada de novos grupos de socorristas de outros países.

Na madrugada deste domingo, chegou uma delegação da Índia para instalar um hospital de campanha no estado de La Guaira, o mais afetado pelo desastre e declarado zona de calamidade.

O Ministério da Comunicação e Informação compartilhou fotografias dos oficiais militares da Índia e indicou ainda que um grupo de socorristas da Costa Rica se somou aos trabalhos de busca por vítimas dos sismos.

Com EFE.

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