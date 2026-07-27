Xi reforça apoio a Lula em ligação sobre comércio e soberania

O presidente da China, Xi Jinping, manifestou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na "oposição à interferência externa" durante uma conversa por telefone realizada nesta segunda-feira (27). A declaração foi divulgada pela agência estatal chinesa Xinhua e ocorre em meio às tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

Segundo a Xinhua, Xi afirmou que Pequim atribui grande importância ao papel internacional do Brasil e apoia o país na defesa de sua soberania e independência. O líder chinês também disse que a China apoia o Brasil na manutenção da paz e da estabilidade regional e global.

Após a conversa, Lula informou em publicação na rede social X que os dois presidentes concordaram sobre a importância de acelerar as negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e a China.

O presidente brasileiro afirmou ainda que, durante o telefonema, que durou mais de uma hora, reforçou o compromisso do governo com a diversificação de mercados e parceiros comerciais, em um momento de maior pressão tarifária dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Contexto de tensão com os Estados Unidos

A conversa ocorreu após o governo americano anunciar novas tarifas sobre produtos brasileiros nas últimas semanas. Lula tem criticado as medidas, afirmando que elas representam uma tentativa de exercer pressão política em um ano eleitoral.

Embora a agência estatal chinesa tenha destacado o apoio de Xi ao Brasil contra "interferências externas", o comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto não mencionou esse trecho da conversa.

Também nesta semana, o Brasil negou vistos a dois integrantes do governo dos Estados Unidos que pretendiam se reunir com autoridades eleitorais em Brasília, segundo uma fonte diplomática.

*Com AFP