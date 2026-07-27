Xi reforça apoio a Lula em ligação sobre comércio e soberania

Repórter
Publicado em 27 de julho de 2026 às 08h06.
O presidente da China, Xi Jinping, manifestou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na "oposição à interferência externa" durante uma conversa por telefone realizada nesta segunda-feira (27). A declaração foi divulgada pela agência estatal chinesa Xinhua e ocorre em meio às tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.
Segundo a Xinhua, Xi afirmou que Pequim atribui grande importância ao papel internacional do Brasil e apoia o país na defesa de sua soberania e independência. O líder chinês também disse que a China apoia o Brasil na manutenção da paz e da estabilidade regional e global.
Após a conversa, Lula informou em publicação na rede social X que os dois presidentes concordaram sobre a importância de acelerar as negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e a China.
O presidente brasileiro afirmou ainda que, durante o telefonema, que durou mais de uma hora, reforçou o compromisso do governo com a diversificação de mercados e parceiros comerciais, em um momento de maior pressão tarifária dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.
A conversa ocorreu após o governo americano anunciar novas tarifas sobre produtos brasileiros nas últimas semanas. Lula tem criticado as medidas, afirmando que elas representam uma tentativa de exercer pressão política em um ano eleitoral.Embora a agência estatal chinesa tenha destacado o apoio de Xi ao Brasil contra "interferências externas", o comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto não mencionou esse trecho da conversa.
Também nesta semana, o Brasil negou vistos a dois integrantes do governo dos Estados Unidos que pretendiam se reunir com autoridades eleitorais em Brasília, segundo uma fonte diplomática.
*Com AFP