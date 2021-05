Melinda Gates acredita que governo dos EUA doará vacinas em breve

Melinda French Gates, cofundadora de uma das maiores fundações particulares de caridade do mundo, acredita que o governo dos Estados Unidos analisará em breve quanto de seu suprimento de vacinas contra Covid-19 pode doar bilateralmente e através do programa global Covax.

"Acho que o governo dos EUA está estudando seu suprimento de vacinas e pensando, 'ok, quanto deveríamos fazer através do Covax, quanto deveríamos fazer bilateralmente', então acho que vocês começarão a ver alguma movimentação aí", disse Melinda em uma entrevista ao Financial Times transmitida nesta terça-feira.

Seus comentários foram gravados antes do anúncio de segunda-feira de que ela e o marido, Bill Gates, cofundador da Microsoft, se divorciarão depois de 27 anos.

Melinda disse que nações ricas não precisam vacinar até suas populações adolescentes antes de começarem a compartilhar doses com países de renda baixa.