Melania Trump pede a Donald que reconheça a derrota

Da Redação, com Estadão Conteúdo

Coube à esposa de Donald Trump, Melania, a tarefa de tentar convencer o presidente americano a aceitar a derrota nas eleições. A primeira-dama teria aconselhado o marido a reconhecer a vitória do democrata Joe Biden, segundo a rede de TV CNN.

Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, filha do presidente e um de seus principais conselheiros, também estaria buscando mudar a cabeça de Trump, que promete entrar na Justiça para reverter o resultado das urnas.

Neste sábado, Trump acusou o democrata de ter se “precipitado” ao anunciar a vitória nas urnas e prometeu contestar o resultado nos tribunais. “O simples fato é que esta eleição está longe de terminar”, disse Trump em comunicado.

“Todos nós sabemos por que Joe Biden está se apressando em fingir que é o vencedor e por que seus aliados da mídia estão se esforçando tanto para ajudá-lo: eles não querem que a verdade seja exposta”, escreveu Trump em um comunicado na página de sua campanha.

“Joe Biden não foi certificado como o vencedor de nenhum Estado, muito menos de nenhum dos Estados contestados onde haverá recontagens obrigatórias, nem Estados onde nossa campanha tem ações legais válidas e legítimas que podem determinar a vitória final”, afirmou o presidente.

Trump montou uma equipe de advogados para entrar com medidas judiciais no Arizona, em Michigan, Pensilvânia e Nevada. Relatos de assessores da Casa Branca indicam que o presidente estaria furioso com seus advogados, exigindo mais ação e resultados. A campanha republicana pretende atrair juristas de peso para uma batalha legal em múltiplos Estados.