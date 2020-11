Eleições americanas: acompanhe ao vivo os resultados da votação

Esta eleição presidencial nos Estados Unidos é tida como a mais importante da história americana. Em jogo, estão o futuro não só de 328 milhões de habitantes do país mais poderoso do mundo, mas toda a política externa global. Em uma disputa acirrada, formada por um complexo sistema eleitoral, o democrata Joe Biden tenta derrotar o atual presidente, Donald Trump. De quatro em quatro anos, o mundo para e volta os olhos para a escolha eleitoral dos Estados Unidos.

Acompanhe abaixo, durante as próximas horas, as primeiras informações sobre a apuração das eleições nos Estados Unidos e tudo o que a Exame está produzindo, como análises, dados e os resultados dos primeiros estados a fechar as urnas.

Veja no mapa abaixo como está a votação