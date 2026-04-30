Maior porta-aviões do mundo deixará o Oriente Médio e voltará aos EUA

O porta-aviões USS Gerald R. Ford deixará o Oriente Médio nos próximos dias para retornar aos Estados Unidos, após ser um dos três navios utilizados pelas forças armadas americanas no bloqueio naval contra portos iranianos.

O navio, que está longe dos Estados Unidos desde 10 de junho de 2025, realizando diversas missões na Europa e, finalmente, na costa do Irã, retornará nas próximas semanas, segundo a imprensa local.

O porta-aviões, um dos três de sua classe — USS George H.W. Bush, USS Abraham Lincoln e USS John F. Kennedy —, que serviram no conflito Irã-Contras, retornará com 4.500 marinheiros.

Sua permanência de 309 dias no mar é um recorde para um porta-aviões americano moderno, de acordo com o The Washington Post.

Durante sua missão, foram relatados problemas a bordo, incluindo um incêndio em uma das lavanderias que deixou alguns feridos e problemas recorrentes com os banheiros.

Entretanto, o conflito entre os Estados Unidos e o Irã permanece tenso, apesar do cessar-fogo por tempo indeterminado.

Autoridades do Pentágono indicaram que a retirada parcial de recursos como o porta-aviões USS Gerald R. Ford não implica uma desescalada imediata do conflito, visto que outros grupos de combate permanecem na região.