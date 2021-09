Magnata chinês perde US$ 1 bilhão com temor de colapso da Evergrande

Um empresário do setor imobiliário de Xangai perdeu nesta segunda-feira (20) mais de US$ 1 bilhão em consequência dos temores de um possível colapso da empresa Evergrante, gigante do setor no país asiático.

Este cenário tem causado pânico no mercado financeiro de Hong Kong.

O presidente do Sinic Holdings Group, Zhang Yuanlin, viu nesta segunda-feira seu patrimônio líquido derreter de US$ 1,3 bilhão para US$ 250,7 milhões durante a tarde, informou a revista Forbes.

De acordo com a revista, a empresa Yuanlin foi obrigada a paralisar suas operações em Hong Kong, após uma queda de 87% do valor de suas ações na Bolsa local.

O empresário, que apareceu este ano na lista de bilionários do mundo compilada pela Forbes, fez sua fortuna com a venda de apartamentos de alto nível. Agora, o setor se encontra muito vulnerável, diante do possível colapso do gigante imobiliário Evergrande. O pânico é grande entre os investidores.

Sinic experimentou, de repente, um forte aumento no volume de negociação de seus títulos nas horas que antecederam a suspensão de sua cotação.

Um porta-voz da empresa não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

A empresa é uma das muitas que observam fortunas desaparecerem pelo temor dos investidores de que a Evergrande, uma das gigantes do setor na China, não pague os vencimentos nesta semana, já que tem dívidas superiores a US$ 300 bilhões.

Vários cálculos indicam que o setor imobiliário representa mais de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) chinês, o que explica os temores de que a crise tenha grande repercussão na economia nacional e mundial.

