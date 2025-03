Macron conversa com Trump e Zelensky para acalmar a crise entre os dois

O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou nas últimas horas com seus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, e Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para tentar aliviar as tensões entre ambos após o encontro na Casa Branca na última sexta-feira, 28 de fevereiro.

"O presidente acolheu com satisfação o desejo de Zelensky de retomar o diálogo com os Estados Unidos", disseram fontes do Palácio do Eliseu nesta terça-feira.

Acrescentaram que Macron "reiterou a determinação da França em trabalhar com todas as partes envolvidas para estabelecer uma paz sólida e duradoura na Ucrânia".

O mandatário francês foi um dos primeiros líderes europeus a reagir à nova posição do governo Trump sobre a Ucrânia, convocando uma cúpula em Paris com os principais líderes do Velho Continente.

Poucos dias depois, ele se encontrou com Trump na Casa Branca e pediu que ele envolvesse a Europa nas negociações de paz na Ucrânia.