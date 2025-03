Kremlin avalia positivamente mensagem de Zelensky a Trump sobre vontade de negociar

O Kremlin avaliou de forma positiva a disposição do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de negociar a paz com a Rússia, em uma mensagem que também foi elogiada ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Positivamente", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, em sua coletiva de imprensa diária por telefone, nesta quarta-feira, 5, em resposta a uma pergunta sobre como o Kremlin avalia a iniciativa de Kiev.

No entanto, fez uma ressalva: "A questão é com quem sentar" na mesa de negociações.

"Por enquanto, a proibição legal de o presidente ucraniano negociar com o lado russo continua em vigor", afirmou Peskov, embora a lei ucraniana proíba especificamente negociações com o atual chefe do Kremlin, Vladimir Putin.

"Portanto, em geral, a postura é positiva, mas as nuances ainda não mudaram", acrescentou.

Durante seu primeiro discurso ao Congresso na terça-feira, Trump revelou a mensagem do presidente ucraniano, com quem teve uma acalorada discussão na Casa Branca na última sexta-feira.

"Quero reiterar o compromisso da Ucrânia com a paz. Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump por uma paz duradoura", escreveu Zelenski em sua conta no X após ser acusado por Trump de não estar interessado em acabar com a guerra.

Em sua mensagem, que Trump chamou de uma carta endereçada a ele - algo que foi negado por Kiev -, Zelensky declarou: "Estamos preparados para trabalhar rapidamente para acabar com a guerra e as primeiras fases podem ser a libertação de prisioneiros e uma trégua no ar - proibindo mísseis, drones de longo alcance, bombas contra estruturas energéticas e outras infraestruturas civis - e uma trégua imediata no mar, se a Rússia fizer o mesmo".

Em resposta, Trump se mostrou mais conciliador com Zelensky: "Agradeço por ter enviado esta carta".

O presidente dos EUA discursou ontem ao Congresso americano após ter bloqueado toda a ajuda militar à Ucrânia na segunda-feira, incluindo aquela que já estava a caminho de Kiev.