Mundo

Louvre anuncia fechamento de galeria por 'fragilidade' do edifício

Menos de um mês após o roubo, vistoria revelou problemas nas vigas de uma das alas do edifício que sustentam os pisos do segundo andar

Louvre: galeria é fechada por precaução estrutural (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14h39.

O museu do Louvre, na França, anunciou o fechamento de uma de suas galerias para o público por "precaução" nesta segunda-feira, 17. O anúncio veio após uma vistoria revelar "especial fragilidade" nas vigas de uma das alas do edifício.

O espaço que foi fechado para visitação é a Galeria Campana, localizada no primeiro andar do museu e dedicada à cerâmica da Grécia Antiga.

O comunicado especificou que a galeria estará fechada por tempo indeterminado para a realização de inspeções nas vigas que sustentam os pisos do segundo andar da ala sul. A área faz parte do chamado quadrilátero Sully, que contorna o pátio conhecido como Cour Carrée.

O anúncio veio menos de um mês depois da reabertura das portas do Louvre após o roubo de oito joias da coroa francesa.

Relembre o caso

Na manha do domingo 19 de outubro, durante a abertura do museu, um grupo de ladrões invadiu o Louvre arrombando duas vitrines de alta segurança na Galeria Apolo, onde ficam expostas as joias reais e os diamantes da Coroa.

Segundo o comunicado oficial do museu, os alarmes dispararam e a segurança foi acionada imediatamente. Os ladrões deixaram para trás parte dos objetos roubados, incluindo o diadema da imperatriz Eugênia, mas ainda assim levaram oito itens avaliados em US$ 100 milhões.

Confira as peças roubadas:

  • Diadema do conjunto de joias da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;
  • Colar do conjunto de safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;
  • Brinco pertencente ao conjunto de safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;
  • Colar de esmeraldas do conjunto de joias de Maria Luísa;
  • Par de brincos de esmeraldas do conjunto de joias de Maria Luísa;
  • Broche conhecido como “relíquia”;
  • Diadema da imperatriz Eugênia;
  • Grande laço de corpete (broche) da imperatriz Eugênia.

O museu reabriu na quarta-feira seguinte, dia 22 de outubro, mas a Galeria Apolo continua fechada enquanto as investigações estão em andamento. Agora, a Galeria Campana se une a Apolo e também fecha as portas para o público.

O Louvre é o museu mais visitado do mundo; em 2024, recebeu 8,7 milhões de pessoas.

*Com informações da AFP

