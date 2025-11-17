Louvre anuncia fechamento de galeria por 'fragilidade' do edifício

Louvre: galeria é fechada por precaução estrutural (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14h39.
O museu do Louvre, na França, anunciou o fechamento de uma de suas galerias para o público por "precaução" nesta segunda-feira, 17. O anúncio veio após uma vistoria revelar "especial fragilidade" nas vigas de uma das alas do edifício.
O espaço que foi fechado para visitação é a Galeria Campana, localizada no primeiro andar do museu e dedicada à cerâmica da Grécia Antiga.
O comunicado especificou que a galeria estará fechada por tempo indeterminado para a realização de inspeções nas vigas que sustentam os pisos do segundo andar da ala sul. A área faz parte do chamado quadrilátero Sully, que contorna o pátio conhecido como Cour Carrée.
O anúncio veio menos de um mês depois da reabertura das portas do Louvre após o roubo de oito joias da coroa francesa.
Na manha do domingo 19 de outubro, durante a abertura do museu, um grupo de ladrões invadiu o Louvre arrombando duas vitrines de alta segurança na Galeria Apolo, onde ficam expostas as joias reais e os diamantes da Coroa.
Segundo o comunicado oficial do museu, os alarmes dispararam e a segurança foi acionada imediatamente. Os ladrões deixaram para trás parte dos objetos roubados, incluindo o diadema da imperatriz Eugênia, mas ainda assim levaram oito itens avaliados em US$ 100 milhões.
Confira as peças roubadas:
O museu reabriu na quarta-feira seguinte, dia 22 de outubro, mas a Galeria Apolo continua fechada enquanto as investigações estão em andamento. Agora, a Galeria Campana se une a Apolo e também fecha as portas para o público.
O Louvre é o museu mais visitado do mundo; em 2024, recebeu 8,7 milhões de pessoas.
*Com informações da AFP