Joias da coroa francesa são roubadas do Museu do Louvre neste domigo

O governo francês informou que as peças possuem valor "inestimável"; Louvre informou que ficará fechado

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 08h42.

Joias de valores inestimáveis foram roubadas do Museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo, 19.

Segundo o governo francês, os criminosos invadiram o local por uma janela por volta das 9h30 e levaram itens da Galerie d’Apollon, área que abriga joias da coroa francesa. Os suspeitos fugiram em motocicletas.

O roubo ocorreu quando o museu já estava aberto ao público.

Ainda não há confirmação oficial sobre quais peças foram levadas.

“A investigação já começou e uma lista detalhada dos itens roubados está sendo elaborada. Além do valor de mercado, essas peças têm um valor patrimonial e histórico incalculável”, afirmou o Ministério do Interior da França em comunicado.

O Louvre, considerado o museu mais visitado do mundo, anunciou em sua conta no X (antigo Twitter) que permanecerá fechado neste domingo “por razões excepcionais”.

Nenhum visitante, funcionário ou agente de segurança ficou ferido durante o assalto.

