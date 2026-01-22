Quais países estão no Conselho da Paz de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a formar um grupo inicial de países que aceitaram integrar o chamado Conselho da Paz, organismo internacional criado por sua administração para supervisionar a resolução de conflitos globais e a reconstrução de áreas afetadas por guerras.

A iniciativa, apresentada nesta semana no Fórum Econômico Mundial de Davos, é vista por críticos como uma estrutura paralela às Nações Unidas.

Segundo informações confirmadas pela Casa Branca e por governos estrangeiros, ao menos 35 dirigentes manifestaram apoio inicial à proposta, que entrará em vigor assim que três Estados assinarem a carta fundacional.

O conselho será presidido pelo próprio Trump, que concentrará amplos poderes sobre convites, renovações de mandato e exclusões de membros.

Quem já confirmou participação

Entre os países que aceitaram formalmente integrar o Conselho da Paz estão aliados próximos dos Estados Unidos e governos que veem o órgão como uma alternativa mais ágil aos mecanismos tradicionais

Albânia

Argentina

Armênia

Azerbaijão

Belarus

Egito

Hungria

Indonésia

Israel

Jordânia

Cazaquistão

Kosovo

Kuwait

Marrocos

Paquistão

Paraguai

Catar

Arábia Saudita

Turquia

Emirados Árabes

Uzbequistão

Vietnã

Convites enviados e respostas em avaliação

A Casa Branca informou que diversos outros países receberam convites, mas ainda não formalizaram resposta. Entre eles estão Brasil, Canadá, Itália, Alemanha, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul e China.

O governo brasileiro confirmou, por meio do Itamaraty, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o convite, mas ainda não respondeu. A China declarou que “defende firmemente o sistema internacional com a ONU como eixo central”, sem indicar adesão.

A Rússia afirmou que analisa os termos do convite. Pouco depois, Trump declarou que o presidente russo, Vladimir Putin, “aceitou” integrar o conselho, embora Moscou tenha informado que a decisão final dependerá de esclarecimentos diplomáticos.

Países que recusaram

Alguns governos já indicaram que não pretendem participar do Conselho da Paz. Entre eles estão:

França

Noruega

Ucrânia, cujo presidente, Volodymyr Zelensky, afirmou não prever participação em um órgão que inclua a Rússia

Como funciona o Conselho da Paz

De acordo com o estatuto preliminar, o Conselho da Paz terá mandato para atuar em conflitos internacionais, promover estabilidade política e supervisionar processos de reconstrução. O texto critica diretamente instituições multilaterais existentes, apontando falhas recorrentes — uma referência indireta à ONU.

Trump será o primeiro presidente do conselho e terá poder exclusivo para convidar novos membros. Os mandatos terão duração de até três anos, renováveis. Países que contribuírem com mais de US$ 1 bilhão no primeiro ano não estarão sujeitos a esse limite.

A Casa Branca afirma que o órgão começa com foco na reconstrução de Gaza, mas terá atuação global.