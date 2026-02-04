Justiça argentina pede aos EUA extradição de Nicolás Maduro

A Justiça argentina solicitou aos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 4, a extradição do líder venezuelano Nicolás Maduro para que ele responda a acusações de crimes contra a humanidade. A informação consta em uma decisão judicial vista pela AFP.

Segundo o documento, um juiz argentino emitiu um pedido internacional às autoridades americanas para a extradição de Maduro com o objetivo de interrogá-lo no âmbito de uma investigação baseada no princípio da jurisdição universal.

Investigação e denúncias

Em 2024, a Justiça argentina já havia solicitado a captura internacional de Maduro no mesmo processo. A ação tem origem em duas denúncias apresentadas pela Fundação Clooney para a Justiça e, separadamente, pelo Foro Argentino para a Defesa da Democracia.

Em 2023, as duas organizações denunciaram o governo da Venezuela por violações de direitos humanos perante a Justiça argentina, com base na jurisdição universal. As ações foram posteriormente unificadas em um único processo.

De acordo com a decisão, a Justiça argentina identificou a existência de um “plano sistemático de repressão, desaparecimento forçado de pessoas, tortura, homicídios e perseguição contra uma parcela da população civil” desde 2014 “até o presente”.

Além de Maduro, foram expedidas ordens de prisão para interrogatório de seu ministro do Interior e aliado político, Diosdado Cabello.

Prisão nos Estados Unidos

Maduro está atualmente detido em Nova York, após ter sido capturado em uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas, na madrugada de 3 de janeiro. Após a captura, a vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu o poder de forma interina.

O líder venezuelano também é acusado de tráfico de drogas e terrorismo pela Justiça dos Estados Unidos. A próxima audiência do processo está prevista para 17 de março, em Nova York.

Precedentes da jurisdição universal

A Justiça argentina já recorreu à jurisdição universal em outros casos. Em 2021, abriu uma investigação sobre acusações de crimes cometidos por militares de Mianmar contra a minoria muçulmana. No ano seguinte, iniciou uma investigação criminal contra o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.

*Com informações da AFP