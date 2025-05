Joe Biden deseja sucesso ao papa Leão XIV e que 'Deus o abençoe'

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden e sua esposa, a ex-primeira-dama Jill Biden, desejaram nesta quinta-feira sucesso ao novo papa, Leão XIV, e também que "Deus o abençoe".

"Habemus papam — Que Deus abençoe o papa Leão XIV de Illinois. Jill e eu o parabenizamos e lhe desejamos muito sucesso", escreveu o ex-mandatário democrata em sua conta na rede social X.

Biden é um dos dois únicos presidentes católicos — o outro foi John F. Kennedy — que teve os Estados Unidos e compareceu ao funeral do papa Francisco no final de abril.

A fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina às 18h07 (horário local, 13h07 de Brasília) confirmou a eleição do agora ex-cardeal Robert Francis Prevost no segundo dia do conclave papal.

Leão XIV será o 267º pontífice da história, sucedendo a Francisco (2013-2025), que morreu em 21 de abril aos 88 anos.

O novo papa nasceu em Chicago há 69 anos, embora também tenha obtido a nacionalidade peruana em 2015, depois de passar grande parte de sua vida religiosa no país sul-americano, e sua eleição acontece em meio ao Jubileu ou Ano Santo convocado por Francisco e que deve terminar em 6 de janeiro de 2026.