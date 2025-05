Papa Leão XIV celebra sua 1º missa no Vaticano nesta sexta; veja horário e como assistir ao vivo

A agenda de compromissos de Papa Leão XIV começa com importantes momentos de celebração. Na sexta-feira, 9 de maio, às 11h (horário do Vaticano) / 6h (horário de Brasília), o Pontífice celebrará uma missa com todos os cardeais na Capela Sistina, evento que será transmitido ao vivo pelos canais de mídia do Vaticano.

No domingo, 11 de maio, às 12h (horário do Vaticano) / 7h (horário de Brasília), ele recitará a oração do Regina Coeli na Sacada Central da Basílica de São Pedro, com a participação de fiéis e turistas.

Já na segunda-feira, 12 de maio, às 10h (horário do Vaticano) / 5h (horário de Brasília), o Papa Leão XIV se reunirá com jornalistas credenciados na Sala de Imprensa da Santa Sé para fazer um balanço das semanas iniciais de seu pontificado.

Esses primeiros compromissos do Papa Leão XIV refletem o início de uma agenda de proximidade com a Igreja e com o mundo, destacando seu compromisso com a oração, a paz e o diálogo, disse o Vaticano em comunicado divulgado a imprensa.

Discurso inaugural e o significado do nome escolhido

No seu primeiro discurso após a eleição, Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, destacou o uso que o novo Papa fez das primeiras palavras de Jesus após a Páscoa, palavras que exaltam a paz.

Leão XIV, ao escolher seu nome, também faz uma referência direta ao seu predecessor, Leão XIII, cuja Encíclica Rerum Novarum, publicada em 1891, estabeleceu as bases da moderna Doutrina Social da Igreja.

Bruni observou que a escolha do nome não é apenas uma homenagem histórica, mas também uma referência ao mundo contemporâneo, incluindo temas como o impacto da inteligência artificial sobre o trabalho e a vida das pessoas.

O Papa Leão XIV, em seu discurso, também destacou o valor do "diálogo" em um mundo frequentemente marcado por tensões. Ele enfatizou que "Deus nos ama, ama a todos vocês, e o mal não prevalecerá", lembrando as palavras de Papa Francisco no Domingo de Páscoa, reforçando a mensagem de esperança e renovação.