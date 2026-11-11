Democrata se torna primeiro senador negro eleito pelo Mississippi desde o século 19

O promotor público Scott Colom, de 43 anos, conquistou uma vitória histórica ao vencer a disputa por uma cadeira no Senado dos Estados Unidos pelo estado do Mississippi. Com o resultado, o Partido Democrata volta a eleger um senador no estado pela primeira vez em 44 anos, encerrando uma sequência de domínio republicano que durava desde 1982.

Além do feito político, Colom se tornou o primeiro senador negro eleito pelo Mississippi desde o período da Reconstrução, em 1870, logo após a Guerra Civil americana.

Natural de Columbus, no próprio estado, Colom construiu sua trajetória no sistema judiciário local antes de ingressar na política nacional. Seu nome ganhou projeção em 2015, quando derrotou Forrest Allgood, promotor que ocupava o cargo havia quase três décadas, tornando-se o primeiro homem negro eleito para comandar a promotoria do 16º Distrito Judicial do Mississippi.

Carreira construída no sistema de Justiça

Antes de liderar a promotoria regional, Colom acumulou uma série de marcos históricos em sua carreira jurídica.

Em 2011, foi nomeado juiz interino do tribunal do condado de Lowndes, tornando-se o primeiro homem negro a ocupar a função. No ano seguinte, assumiu como juiz municipal da cidade de Aberdeen. Em 2013, alcançou outro feito ao se tornar o primeiro promotor negro de Columbus.

Sua formação também inclui uma experiência internacional. Após concluir os estudos em Inglês e História no Millsaps College, trabalhou por 16 meses como professor de inglês em uma comunidade rural da Guiana, na América do Sul.

Posteriormente, formou-se em Direito pela Universidade de Wisconsin e retornou ao Mississippi para seguir carreira no sistema judicial.

Ao longo de cerca de uma década atuando como promotor, ganhou notoriedade por defender o direcionamento de recursos para o combate aos crimes violentos. Sua reputação chegou a render uma indicação do então presidente Joe Biden para um cargo de juiz federal, mas a nomeação acabou bloqueada pela senadora republicana Cindy Hyde-Smith, que se tornaria sua principal adversária na disputa eleitoral deste ano.

Vitória surpreendente em estado republicano

A eleição era considerada uma das mais difíceis para os democratas em 2026.

O Mississippi é tradicionalmente um reduto do Partido Republicano. Nas eleições presidenciais de 2024, Donald Trump venceu o estado por aproximadamente 23 pontos percentuais.

Apesar disso, Colom conseguiu ampliar sua base eleitoral para além dos eleitores democratas tradicionais. A população negra representa cerca de 37% dos habitantes do estado, a maior proporção entre todos os estados americanos, mas a campanha também buscou conquistar eleitores independentes e republicanos moderados.

Um dos momentos mais marcantes ocorreu em outubro, quando um vídeo de campanha viralizou nas redes sociais. Na peça, Colom ironizava uma declaração de Cindy Hyde-Smith sobre o aumento dos preços da carne bovina.

A repercussão do anúncio atraiu atenção nacional e impulsionou investimentos de grupos ligados ao Partido Democrata. O Senate Majority PAC destinou mais de US$ 2 milhões à campanha, enquanto o braço eleitoral democrata da Câmara contribuiu com outros US$ 500 mil.

Apoio de líderes democratas

A campanha também recebeu apoio de figuras importantes da política americana.

O ex-presidente Barack Obama gravou um vídeo em apoio ao candidato. Bill Clinton, Kamala Harris e os senadores Cory Booker e Raphael Warnock participaram de eventos no Mississippi ao lado de Colom.

Outra estratégia que chamou atenção ocorreu nos últimos dias da campanha. Em vez de evitar o eleitorado republicano, Colom compareceu a um comício de Donald Trump realizado em apoio a Cindy Hyde-Smith.

Durante o evento, conversou com eleitores sobre temas como inflação, alimentos, combustíveis e saúde pública. Posteriormente, afirmou que conseguiu convencer parte dos presentes a considerar sua candidatura.

Com informações de agências internacionais