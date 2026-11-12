Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

EUA anunciam operação contra hackers da Coreia do Norte após ataque contra a Binance

Departamento de Justiça apreendeu infraestrutura usada em golpes que roubaram mais de US$ 400 milhões e apreendeu valores ligados ao roubo da Binance

(Montagem feita com IA/EXAME)

(Montagem feita com IA/EXAME)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 19h28.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCoreia do Norte
Saiba mais

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 12, uma série de medidas contra os ataques cometidos por hackers da Coreia do Norte contra empresas e projetos de criptoativos. As ações incluem a apreensão de servidores e infraestrutura digital utilizados em uma campanha de ataques conhecida como FaceStealer e a obtenção de autorização judicial para confiscar ou bloquear mais de US$ 1,2 bilhão em criptomoedas roubadas da Binance.

Segundo o órgão americano, a campanha FaceStealer foi responsável pelo roubo de mais de US$ 400 milhões em criptomoedas nos últimos 18 meses. O esquema utiliza técnicas avançadas de engenharia social, vídeos manipulados por inteligência artificial e programas maliciosos para comprometer computadores de vítimas.

Em outra frente, o governo americano informou que conseguiu, em parceria com empresas do setor privado, congelar mais de US$ 2,7 bilhões em ativos digitais relacionados ao ataque contra a Binance, ocorrido em 29 de outubro. Desse total, mais de US$ 1,2 bilhão está sujeito a uma autorização judicial de apreensão ou restrição obtida pelo Departamento de Justiça.

As investigações apontam que os ataques foram realizados por integrantes do grupo TraderTraitor, associado pelo FBI às operações cibernéticas da Coreia do Norte.

“O governo da Coreia do Norte financia seu regime e seu programa ilegal de armas por meio do roubo de criptomoedas”, afirmou M. Scott Proctor, principal vice-procurador-geral assistente da divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Coreia do NorteEstados Unidos (EUA)Hackers

Mais de Future of Money

Bets clandestinas podem aumentar o uso de cripto para lavar dinheiro? Especialistas respondem

Bitcoin cai 1,8% e está na mínima desde agosto, aos US$ 72 mil

MSCI oficializa remoção da Strategy e ações desabam mais de 5% no pré-market

Exchange aponta as 10 altcoins que mais caíram em 2026

Mais na Exame

Esporte

Ancelotti esboça Seleção Brasileira no 4-3-3 para enfrentar o Japão; veja provável time

Mercados

Nvidia perde US$ 1,1 tri desde o pico, valor superior ao de toda a bolsa brasileira

EXAME Agro

A MBRF não está preocupada com as Filipinas — e já tem para onde vender

Pop

Quem sai de 'A Fazenda 18' hoje? Enquete dá pistas sobre o rumo da oitava roça da edição