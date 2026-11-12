EUA anunciam operação contra hackers da Coreia do Norte após ataque contra a Binance

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 12, uma série de medidas contra os ataques cometidos por hackers da Coreia do Norte contra empresas e projetos de criptoativos. As ações incluem a apreensão de servidores e infraestrutura digital utilizados em uma campanha de ataques conhecida como FaceStealer e a obtenção de autorização judicial para confiscar ou bloquear mais de US$ 1,2 bilhão em criptomoedas roubadas da Binance.

Segundo o órgão americano, a campanha FaceStealer foi responsável pelo roubo de mais de US$ 400 milhões em criptomoedas nos últimos 18 meses. O esquema utiliza técnicas avançadas de engenharia social, vídeos manipulados por inteligência artificial e programas maliciosos para comprometer computadores de vítimas.

Em outra frente, o governo americano informou que conseguiu, em parceria com empresas do setor privado, congelar mais de US$ 2,7 bilhões em ativos digitais relacionados ao ataque contra a Binance, ocorrido em 29 de outubro. Desse total, mais de US$ 1,2 bilhão está sujeito a uma autorização judicial de apreensão ou restrição obtida pelo Departamento de Justiça.

As investigações apontam que os ataques foram realizados por integrantes do grupo TraderTraitor, associado pelo FBI às operações cibernéticas da Coreia do Norte.

“O governo da Coreia do Norte financia seu regime e seu programa ilegal de armas por meio do roubo de criptomoedas”, afirmou M. Scott Proctor, principal vice-procurador-geral assistente da divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok