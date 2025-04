Itamaraty confirma morte de brasileiro em atropelamento em Vancouver

O Ministério das Relações Exteriores, confirmou neste domingo, 27, que um brasileiro está entre as vítimas fatais de um atropelamento em Vancouver, no oeste do Canadá. A informação foi repassada por autoridades locais ao consulado brasileiro, que ainda não recebeu as identidades oficiais dos mortos.

A tragédia aconteceu durante o festival comunitário filipino “Lapu Lapu Day”, quando um homem avançou com um veículo contra a multidão. Segundo a polícia de Vancouver, ao menos 11 pessoas, com idades entre 5 e 65 anos, morreram e dezenas ficaram feridas.

Em comunicado oficial, o Itamaraty afirmou que recebeu a notícia do ataque com "profunda tristeza e consternação". O governo brasileiro expressou condolências às famílias das vítimas e manifestou solidariedade ao povo e ao governo canadense. Também desejou rápida recuperação aos feridos.

Polícia investiga motivação do ataque

A polícia de Vancouver ainda investiga as motivações do atropelamento. Até o momento, não há confirmação se o ato foi premeditado ou se envolveu falha mecânica ou problemas de saúde do motorista.