Número de mortes em Vancouver sobe para 11, e polícia cita problemas mentais de motorista

A polícia de Vancouver elevou para 11 o número de mortes causadas por um atropelamento na noite de sábado durante um festival da comunidade filipina na cidade do oeste do Canadá, e disse que o motorista é um homem que sofre de problemas mentais.

O chefe interino da polícia local, Steve Rai, acrescentou em uma entrevista coletiva que o número de mortes pode aumentar nas próximas horas porque o atropelamento, que ele disse não ter sido um atentado terrorista, feriu dezenas de pessoas, muitas delas gravemente.

“Este é o dia mais sombrio da história de nossa cidade, quando milhares de filipinos da comunidade de Vancouver se reuniam para uma importante celebração cultural. Uma pessoa destruiu nosso senso coletivo de segurança”, afirmou Rai.

O oficial da polícia confirmou que o motorista, que foi detido imediatamente após o atropelamento, é uma pessoa “conhecida” da polícia e que sofre de problemas mentais.

“Posso dizer que a pessoa sob custódia tem um histórico significativo de interações com a polícia e com profissionais de saúde mental. Não posso identificar publicamente a pessoa que temos sob custódia porque as acusações ainda não foram formalizadas”, explicou.

Investigação e reações

Rai disse que a polícia acredita que não se trata de um ato terrorista porque “não há indícios de que esse indivíduo tenha qualquer visão religiosa ou política” e devido ao seu histórico conhecido pelas autoridades.

As autoridades não divulgaram as identidades das vítimas. Mas Rai, visivelmente abalado, informou que entre elas havia "jovens". Pressionado para revelar se havia crianças entre os mortos, já que o festival era um evento familiar para a comunidade filipino-canadense, o chefe de polícia limitou-se a repetir, consternado, que “havia jovens”.

Segundo a polícia, o atropelamento aconteceu às 20h14 de sábado, pelo horário local (0h14 de domingo em Brasília) em uma rua movimentada de Vancouver no final do festival, quando dezenas de milhares de pessoas ainda estavam presentes.

O motorista entrou em uma área fechada onde havia uma multidão e acelerou, atingindo dezenas de pessoas.

No domingo, último dia de campanha para as eleições gerais de amanhã no Canadá, o primeiro-ministro Mark Carney descartou que houvesse “uma ameaça ativa aos canadenses”.