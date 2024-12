Israel promete responder 'com firmeza' a lançamento de projéteis do Hezbollah

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta segunda-feira, 2, que Israel responderá “com firmeza” ao disparo de dois projéteis reivindicados pelo grupo xiita Hezbollah em uma área disputada na fronteira com o Líbano.

“O fogo do Hezbollah constitui uma grave violação do cessar-fogo, e Israel responderá com firmeza. Estamos determinados a continuar a impor o cessar-fogo e a responder a qualquer violação do Hezbollah, seja ela pequena ou grave”, disse em uma mensagem de seu gabinete.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse no início do dia que Israel dará “uma resposta dura” aos lançamentos.

“Prometemos agir contra qualquer violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah, e é exatamente isso que faremos”, comentou o ministro em uma mensagem em sua conta na rede social X, deixando claro que os lançamentos de domingo "serão recebidos com uma resposta dura".

“O que era não será”, acrescentou Katz, referindo-se ao mantra repetido nos últimos meses pelas autoridades israelenses de que o país não permitirá uma situação semelhante à do pré-guerra, com a presença do grupo libanês ao longo da fronteira libanesa-israelense.

Forças de Defesa de Israel confirmam incidente

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmou nesta segunda-feira o disparo de dois projéteis pelo Hezbollah, o primeiro incidente desse tipo desde que o cessar-fogo entre os dois lados entrou em vigor na quarta-feira passada.

Mais tarde, a "Agência Nacional de Notícias do Líbano" (ANN) relatou uma série de bombardeios israelenses nas cidades libanesas de Yaroun, Maron al-Ras e Hanin, perto da fronteira, embora as IDF não tenham reconhecido os ataques até o momento.

Preparação para resposta futura

O chefe do Estado-Maior israelense, Herzi Halevi, visitou o sul do Líbano nesta segunda-feira, juntamente com vários oficiais militares, e deixou claro que Israel tem “planos e alvos” prontos para o caso de ter que responder a futuras violações do cessar-fogo.

“Responderemos com firmeza à grave violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah e continuaremos a fazê-lo. Temos planos e alvos prontos para serem atacados no futuro. Temos planos e alvos prontos para serem executados a qualquer momento”, disse Halevi, em uma mensagem compartilhada pelas forças israelenses.

Hezbollah justifica ataque como "resposta defensiva"

O Hezbollah reivindicou a responsabilidade pelo ataque desta segunda-feira em um comunicado, com o argumento de que o ataque teve como alvo uma posição israelense em Ruwaisat al Alam, na área de fronteira disputada de Kfar Shuba (perto das fazendas Shebaa, um território ao qual os israelenses se referem como Monte Dov, nas Colinas de Golã sírias ocupadas).

O movimento xiita defendeu esse ato como uma “resposta defensiva de alerta antecipado” após o que descreveu como repetidas violações dos termos do acordo de cessar-fogo por parte de Israel.

Desde que a trégua entrou em vigor, os dois lados se acusaram mutuamente de violar o acordo, embora o cessar-fogo continue em vigor e os ataques tenham sido significativamente reduzidos