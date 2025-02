Israel diz ter "sinal verde" dos EUA para permanecer no Líbano indefinidamente

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quinta-feira, 27, que os Estados Unidos deram a Israel "sinal verde" para permanecer "indefinidamente" na zona de amortecimento na qual mantém suas tropas no sul do Líbano.

"Permaneceremos na zona de amortecimento no Líbano indefinidamente: depende da situação, não do tempo. Recebemos sinal verde dos Estados Unidos", disse Katz em uma conferência diante dos chefes dos conselhos regionais de Israel.

O ministro da Defesa também declarou que o Exército israelense permanecerá indefinidamente na zona de amortecimento na fronteira com a Síria, tanto no cume do Monte Hermon quanto em outros pontos que não especificou.

Katz já havia anunciado no dia 18 de fevereiro que o Exército permaneceria em cinco pontos perto da fronteira entre Israel e o Líbano, além do que está estipulado pelo acordo de cessar-fogo naquele país.

"Qual é a principal conclusão que vocês tiram do dia 7 de outubro?", perguntou o ministro a vários comandantes das Forças Armadas, antes de ele mesmo responder: "Não podemos permitir que organizações extremistas desse tipo estejam perto da fronteira com Israel, seja na Síria, no norte (com o Líbano)ou perto dos assentamentos em Judeia e Samaria (Cisjordânia)".