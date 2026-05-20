Ex-líder espanhol é indiciado em caso de corrupção envolvendo a Venezuela

O ex-premiê socialista da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, eleito para dois termos consecutivos de 2004 a 2011, se tornou o primeiro ex-chefe de Governo da Espanha democrática a ser indiciado, após a Justiça anunciar nesta terça-feira, 19, que o investiga por tráfico de influência no caso do resgate público da companhia aérea Plus Ultra, vinculada a capitais venezuelanos.

O tráfico de influência, tipificado no Brasil pelo artigo 332, ocorre quando o agente "vende" um bem ou serviço sob a falsa premissa de que detém influência ou autoridade que não possui, influenciando a vítima, necessariamente um funcionário público, no exercício de sua função.

Por mais que tenha deixado o cargo de premiê em 2011, Zapatero continuou a atuar na política da Espanha, sendo membro do Conselho de Estado de 2012 a 2015, e, ao longo dos anos, ocupou diversos outros cargos de certa influência, inclusive de mediador na Venezuela em 2016, onde colaborou, inclusive, para a formação do "Acordo de Conveniência Democrática da Venezuela", um plano de mediação política para amenizar relações entre o governo de Maduro e a oposição.

No caso de Zapatero, o ex-líder é acusado especificamente de atuar como líder de "uma estrutura estável e hierarquizada de tráfico de influências para a obtenção de benefícios econômicos por meio da intermediação e do exercício de influências junto a instâncias públicas em favor de terceiros, principalmente a Plus Ultra", afirmou a Audiência Nacional da Espanha em um comunicado.

Nesse caso, Zapatero responde por sua alegada participação à frente de uma suposta rede internacional de transações ilícitas e de lavagem de dinheiro, por meio da qual supostamente teria desviado fundos destinados ao resgate financeiro da companhia aérea venezuelana Plus Ultra para seus próprios bolsos e para os de seus beneficiários no esquema. Os fundos iriam além do dinheiro, incluindo também produtos petrolíferos, ouro, ações e até moedas estrangeiras.

O incidente

A companhia aérea venezuelana Plus Ultra recebeu um empréstimo de emergência de 53 milhões de euros da Espanha (62 milhões de dólares, 309 milhões de reais na cotação atual) de dinheiro público em março de 2020, concedido pelo Executivo do socialista Pedro Sánchez, o atual incumbente, graças a um fundo especial de 10 bilhões de euros destinado ao resgate de empresas "estratégicas" em dificuldades devido à pandemia de covid-19.

Na época, a empresa em apuros operava rotas apenas para o Equador, o Peru e a Venezuela em 2021, com somente quatro aviões Airbus A340. As investigações se concentram em uma empresa de consultoria de um aliado de Zapatero, que teria atuado como intermediária financeira no pagamento de comissões ocultas.

Nesse contexto, Zapatero é acusado dos crimes de organização criminosa, tráfico de influência e falsificação de documentos. O esquema teria utilizado, ainda, "empresas de fachada, documentação simulada e canais financeiros opacos" para ocultar a origem e o destino dos recursos, acrescenta a acusação.

De qualquer forma, Zapatero defende sua inocência. A Audiência Nacional, uma jurisdição com sede em Madri, o convocou para um interrogatório no dia 2 de junho pelo juiz José Luis Calama.

O magistrado espanhol, por sua vez, ordenou nesta terça-feira operações de busca no escritório de Zapatero em Madri e em outras três empresas, uma delas pertencente às filhas do ex-premiê, segundo a imprensa espanhola.

"Toda a minha atividade pública e privada sempre se desenvolveu com absoluto respeito à legalidade", respondeu Zapatero em um vídeo divulgado à imprensa, no qual afirma que "jamais" realizou "qualquer gestão ante qualquer administração pública (...) em relação ao resgate da Plus Ultra".

"Jamais tive uma sociedade empresarial, nem diretamente, nem por meio de terceiros, nem na Espanha, nem fora da Espanha", destacou Zapatero, que se mostrou disposto "a colaborar com a Justiça".

Polêmicas dentro de polêmicas

O então ministro espanhol dos Transportes, José Luis Ábalos, reuniu-se em Madri, em janeiro de 2020, com a então vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, atualmente presidente interina do país sul-americano. Ábalos agora também enfrenta acusações por sua suposta conexão com o caso Plus Ultra, relacionada especificamente a pagamentos com dinheiro desviado, e está detido na prisão, investigado por corrupção e à espera do veredito em um julgamento por irregularidades na compra de máscaras durante a pandemia, um caso totalmente não relacionado ao imbróglio atual.

Juntamente com Ábalos, vários integrantes do círculo de Sánchez são alvo de investigações judiciais, entre eles seu irmão David, que também será julgado em breve por tráfico de influência, e sua esposa, Begoña Gómez.

Além disso, o resgate da Plus Ultra, por si só, provocou polêmica na Espanha e foi criticado pela oposição de direita, que apontou os vínculos da empresa com a Venezuela, na época sob o comando de Maduro, visto como antidemocrático e autoritário. Após a notícia do indiciamento de Zapatero, o Partido Popular (PP, de direita) voltou a atacar o atual primeiro-ministro.

"Zapatero é a musa do 'sanchismo' (como se referem ao governo de Pedro Sánchez) e essa musa foi indiciada pela Audiência Nacional", afirma um comunicado do partido. "O princípio que vincula os dois últimos presidentes de governo socialistas da Espanha é a corrupção", acrescenta a nota.

Enquanto isso, a porta-voz do governo, Elma Saiz, pediu respeito à "presunção de inocência" de Zapatero.

Durante o governo de Zapatero aconteceu "a maior transformação social do nosso país, com avanços em direitos, em justiça social" e foi "derrotada a organização terrorista ETA", afirmou Saiz.

Até agora, nenhum primeiro-ministro ou ex-premiê havia sido processado na Espanha, embora quase todos eles desde o fim da ditadura – como Sánchez, o também socialista Felipe González e os conservadores Mariano Rajoy e José María Aznar – tenham sido convocados a depor em investigações ou julgamentos, na qualidade de testemunhas.