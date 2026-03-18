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Israel diz ter matado chefe da inteligência do Irã

Governo iraniano não confirma morte de Esmail Khatib após ataque autorizado por Netanyahu

Irã: guerra já dura 19 dias no país (AFP)

Irã: guerra já dura 19 dias no país (AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de março de 2026 às 07h55.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou nesta quarta-feira que um ataque noturno teria resultado na morte de Esmail Khatib, responsável pela inteligência do Irã.

Autoridades iranianas não confirmaram a informação até o momento.

De acordo com Katz, a ação foi aprovada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele também afirmou que as forças armadas passaram a ter aval para eliminar outros integrantes de alto escalão iraniano sem necessidade de autorização adicional.

A sinalização aponta para uma ampliação das operações militares em meio ao aumento das tensões entre os dois países.

Guerra entre Israel, EUA e Irã escala e amplia tensão global

A escalada do conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã ocorre em paralelo à ofensiva israelense contra lideranças iranianas.

No 19º dia de guerra, o Irã prometeu uma resposta “decisiva” após a morte de Ali Larijani, enquanto ataques se espalharam por diferentes frentes da região.

Mísseis iranianos atingiram a região de Tel Aviv e deixaram duas pessoas mortas, elevando o total de vítimas em Israel para 14 desde o início do conflito. Em resposta, os Estados Unidos bombardearam lançadores próximos ao Estreito de Ormuz, em uma tentativa de conter ataques que ameaçam a principal rota global de petróleo.

Irã promete vingança e guerra atinge embaixada dos EUA

A tensão também se expandiu para o Iraque. A embaixada americana em Bagdá foi alvo de um drone, enquanto explosões foram registradas em Erbil, em meio à atuação de grupos alinhados ao Irã.

No Golfo, um projétil caiu próximo a uma base militar australiana nos Emirados Árabes Unidos, enquanto Arábia Saudita e Kuwait relataram interceptações e ataques.

Israel ampliou bombardeios no Líbano, incluindo ataques em Beirute e no sul do país. O Hezbollah afirmou ter reagido contra tropas israelenses.

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