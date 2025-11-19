Mundo

Israel bombardeia sul do Líbano apesar do cessar-fogo com Hezbollah

Cerca de uma hora antes da operação, as Forças de Defesa de Israel emitiram um aviso aos habitantes da aldeia de Shehour

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15h40.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) iniciaram nesta quarta-feira, 19, uma nova série de bombardeios no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor com o Hezbollah, grupo armado xiita. A ofensiva começou após a evacuação da aldeia de Shehour, próxima à fronteira com Israel.

“As FDI estão atacando neste momento distintas infraestruturas terroristas do Hezbollah no sul do Líbano”, declarou o Exército israelense em comunicado.

Cerca de uma hora antes da operação, as FDI emitiram um aviso aos habitantes da aldeia de Shehour, situada a cerca de 22 quilômetros da fronteira, próximo ao rio Litani — marco geográfico da área desmilitarizada definida pela resolução 1701 da ONU, de 2006, e respeitada pelo atual cessar-fogo. O comunicado alertava sobre ataques iminentes contra alvos considerados militares vinculados ao Hezbollah.

Israel identificou dois edifícios da aldeia como estruturas utilizadas pelo grupo libanês e ordenou a evacuação imediata dos moradores na área. “Permanecer na zona designada do edifício o coloca em risco”, alertou a nota oficial.

A ação ocorre após um bombardeio israelense na noite anterior atingir o maior campo de refugiados do Líbano, com saldo de 13 mortos, segundo autoridades locais. Israel afirma que o alvo era um centro de treinamento do grupo islâmico palestino Hamas, versão que o grupo nega.

Desde 27 de novembro de 2024, quando entrou em vigor o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, as FDI mantêm ofensivas quase diárias em território libanês, alegando ações preventivas contra o rearmamento do Hezbollah e a presença de milícias aliadas na região de fronteira.

(Com informações da agência EFE)

