Israel bombardeia sul do Líbano apesar do cessar-fogo com Hezbollah

As Forças de Defesa de Israel (FDI) iniciaram nesta quarta-feira, 19, uma nova série de bombardeios no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor com o Hezbollah, grupo armado xiita. A ofensiva começou após a evacuação da aldeia de Shehour, próxima à fronteira com Israel.

“As FDI estão atacando neste momento distintas infraestruturas terroristas do Hezbollah no sul do Líbano”, declarou o Exército israelense em comunicado.

Cerca de uma hora antes da operação, as FDI emitiram um aviso aos habitantes da aldeia de Shehour, situada a cerca de 22 quilômetros da fronteira, próximo ao rio Litani — marco geográfico da área desmilitarizada definida pela resolução 1701 da ONU, de 2006, e respeitada pelo atual cessar-fogo. O comunicado alertava sobre ataques iminentes contra alvos considerados militares vinculados ao Hezbollah.

Israel identificou dois edifícios da aldeia como estruturas utilizadas pelo grupo libanês e ordenou a evacuação imediata dos moradores na área. “Permanecer na zona designada do edifício o coloca em risco”, alertou a nota oficial.

A ação ocorre após um bombardeio israelense na noite anterior atingir o maior campo de refugiados do Líbano, com saldo de 13 mortos, segundo autoridades locais. Israel afirma que o alvo era um centro de treinamento do grupo islâmico palestino Hamas, versão que o grupo nega.

Desde 27 de novembro de 2024, quando entrou em vigor o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, as FDI mantêm ofensivas quase diárias em território libanês, alegando ações preventivas contra o rearmamento do Hezbollah e a presença de milícias aliadas na região de fronteira.

