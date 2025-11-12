Israel reabre passagem no norte de Gaza para ajuda humanitária

Israel anunciou nesta quarta-feira, 12, a reabertura da passagem de Zikim, no norte da Faixa de Gaza, para permitir a entrada de ajuda humanitária fornecida pela ONU e outras organizações internacionais.

Em comunicado, o COGAT, órgão do Ministério da Defesa israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, informou que o ponto de fronteira “foi aberto hoje para a entrada de caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza”.

Passagem deve permanecer aberta

Um porta-voz do COGAT disse à AFP que a passagem de Zikim ficará aberta de forma permanente, assim como o posto de Kerem Shalom, no sul de Gaza, por onde tem passado a maior parte da ajuda desde o início da guerra, em outubro de 2023.

A entidade israelense afirmou ainda que todos os carregamentos humanitários serão submetidos aos controles de segurança usuais antes de entrar no território palestino.

O Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA) havia relatado, em outubro, que não conseguia distribuir suprimentos no norte de Gaza desde o fechamento de Zikim, ocorrido em 12 de setembro.

Acesso e distribuição continuam difíceis

Organizações humanitárias afirmam que os controles de segurança e restrições impostas por Israel dificultam o envio de alimentos e medicamentos à população de Gaza.

Mesmo após a entrada dos caminhões, a entrega interna continua limitada por infraestrutura destruída e risco de saques.

“O acesso direto ao norte é essencial para garantir que a ajuda chegue às pessoas o mais rápido possível”, destacou o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em relatório recente.

Em agosto, uma entidade vinculada às Nações Unidas confirmou que o norte de Gaza enfrentava condições de fome, avaliação que o COGAT contestou.