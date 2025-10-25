Exército de Israel destrói prédios residenciais em Gaza e deixa novos feridos

Apesar do cessar-fogo, meios de comunicação palestinos informaram que o exército de Israel demoliu, pela manhã deste sábado, 25, edifícios residenciais a leste de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

Até o momento, o Exército israelense não se pronunciou sobre estes bombardeios.

Imagens divulgadas por vários meios palestinos mostram o momento posterior ao desabamento de alguns edifícios, nas quais se pode observar uma enorme coluna de fumaça emergindo entre as ruínas e a destruição de Gaza.

Também pela manhã, um palestino ficou ferido após ser baleado pelas forças israelenses a leste do campo de refugiados de Al Bureij, no centro da Faixa, segundo relataram fontes médicas citadas pela emissora catariana “Al Jazeera”, um dos poucos meios que ainda mantém repórteres no terreno.

Em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, uma criança ficou gravemente ferida após novos ataques do Exército israelense, informou a agência palestina de notícias Quds News Network.

Desde o início do cessar-fogo, o Ministério da Saúde local registrou cerca de 90 mortes e mais de 300 feridos em decorrência das ofensivas israelenses.

No total, mais de 68,2 mil palestinos foram mortos em Gaza desde o início da ofensiva israelense, classificada como genocídio por uma comissão independente da ONU, por relatores de direitos humanos, por organizações internacionais e por ao menos duas entidades israelenses.