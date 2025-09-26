Israel ataca suposta fábrica de mísseis do Hezbollah no Líbano

Israel bombardeou nesta sexta-feira uma suposta fábrica de mísseis do grupo xiita Hezbollah no Vale do Bekaa, no leste do Líbano, uma região afastada da fronteira comum que não é alvo de ataques com tanta frequência quanto o sul do país.

Os bombardeios atingiram uma cordilheira na área de Al Shaara, no Vale do Bekaa, onde também foram vistos caças pertencentes ao Estado judeu voando em baixa altitude, segundo informou a agência de notícias libanesa ANN.

Por sua vez, o Exército israelense anunciou em comunicado que os ataques tiveram como alvo instalações do Hezbollah "utilizadas para manufaturar mísseis de precisão" e denunciou que a existência desse tipo de local representa uma "violação" do acordo de cessar-fogo.

"As Forças de Defesa de Israel continuarão a operar para eliminar qualquer ameaça ao Estado de Israel", acrescentou a nota.

Ataques frequentes apesar do cessar-fogo

O Estado judeu tem continuado a atacar o território libanês praticamente todos os dias, apesar do cessar-fogo em vigor desde novembro do ano passado, intercalando bombardeios seletivos contra veículos ou residências, com campanhas mais amplas que dizem visar infraestrutura e armazéns de armas da milícia xiita.

Essas ações geralmente se concentram no sul do Líbano, mas também ocorrem com menor frequência em outras áreas, como o Vale do Bekaa.

Incidentes recentes na região

Há dez dias, duas pessoas morreram no bombardeio de um drone israelense contra um veículo que circulava pela cidade de Baalbek, um importante centro urbano nessa região oriental.