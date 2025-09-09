Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Israel ataca líderes do Hamas em Doha, no Catar, durante negociações de cessar-fogo

Bombardeio ocorreu enquanto delegação do Hamas discutia proposta de cessar-fogo mediada pelos EUA

Ataque em Doha: explosões atingem áreas residenciais no Catar em operação israelense contra líderes do Hamas (Ali Altunkaya/Anadolu via Getty Images)

Ataque em Doha: explosões atingem áreas residenciais no Catar em operação israelense contra líderes do Hamas (Ali Altunkaya/Anadolu via Getty Images)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11h31.

Israel atacou líderes do Hamas em Doha, capital do Catar nesta terça-feira, 9, informaram as Forças Armadas israelenses e o governo catari.

"O Exército israelense e o Shin Bet (agência israelense de segurança interna) realizaram um bombardeio direcionado contra líderes de alto escalão da organização terrorista Hamas", disseram as Forças Armadas, sem especificar onde o ataque ocorreu.

Um jornalista da AFP constatou que um complexo do Hamas no Catar foi atacado. O governo do Catar alegou que o ataque teve como alvo as residências de líderes do Hamas e o chamou de "covarde".

Uma autoridade do Hamas em Gaza disse, sob condição de anonimato, que Israel atacou a delegação de negociação do movimento islamista "enquanto ela discutia a proposta do presidente [americano] Donald Trump para um cessar-fogo na Faixa de Gaza".

Ao justificar o ataque, o Exército israelense afirmou que "por anos, esses membros da liderança do Hamas dirigiram as operações da organização terrorista, são diretamente responsáveis pelo massacre brutal de 7 de outubro e orquestraram e administraram a guerra contra o Estado de Israel".

Na semana passada, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou o início das negociações para a libertação de todos os reféns, poucos dias após o Hamas aprovar uma nova proposta de cessar-fogo apresentada pelos mediadores (Egito, Catar e Estados Unidos).

Segundo fontes palestinas, a proposta prevê a libertação gradual dos reféns durante uma trégua inicial de 60 dias, em troca de prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

Ao mesmo tempo, Netanyahu deu sinal verde para uma nova ofensiva militar para tomar o controle da Cidade de Gaza, que Israel considera um dos últimos redutos do movimento islamista palestino.

Acompanhe tudo sobre:HamasIsraelFaixa de Gaza

Mais de Mundo

Ex-primeiro-ministro da Tailândia, Thaksin Shinawatra, é condenado a um ano de prisão

Trump amplia fortuna em US$ 3 bi no primeiro ano do novo mandato, aponta Forbes

França abre investigação após cabeças de porco serem encontradas em frente a mesquitas de Paris

Governo do Nepal suspende bloqueio de redes sociais após protestos com 19 mortos

Mais na Exame

Tecnologia

Software house de Blumenau avança em aquisição de ativos para alcançar receita de R$ 500 milhões

Carreira

Contratações em alta? Especialistas revelam o que esperar do mercado de trabalho em setembro

English

Loafers and White Socks: How a 1950s Style Conquered Celebrities and Became a 2025 Trend

Mercados

Empresa dos robôs que jogam bola, Unitree planeja IPO de US$ 7 bilhões na China