Um candidato possui diploma universitário e anos de experiência, mas encontra dificuldades para demonstrar conhecimentos em ferramentas digitais exigidas pela vaga.

Outro apresenta uma trajetória acadêmica mais curta, porém consegue comprovar competências técnicas diretamente relacionadas à função.

A comparação ilustra uma discussão que ganhou espaço nos processos seletivos.

Com a expansão da inteligência artificial, empresas passaram a reavaliar quais qualificações são necessárias para diferentes cargos e como identificar profissionais preparados.

O movimento aparece em pesquisas internacionais, embora seu avanço varie conforme a profissão, o setor e as responsabilidades envolvidas.

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As empresas estão deixando de exigir diploma?

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, identificou que 43% dos empregadores entrevistados esperavam continuar utilizando a exigência de diploma universitário como critério de avaliação até 2030.

A experiência profissional apareceu com maior frequência, mencionada por 81% das organizações.

O resultado indica uma abertura para processos seletivos que consideram habilidades adquiridas por diferentes caminhos, incluindo cursos profissionalizantes, treinamentos e experiências práticas.

A mudança, porém, apresenta limites. Profissões regulamentadas, como medicina e engenharia, continuam sujeitas a exigências específicas de formação e habilitação profissional.

O que muda nas vagas relacionadas à inteligência artificial?

Um estudo publicado em 2025 na revista Technological Forecasting and Social Change analisou anúncios de emprego e identificou que competências específicas e experiência podem ganhar peso na contratação para determinadas atividades tecnológicas.

Isso aumenta a importância de demonstrar conhecimentos por meio de projetos, portfólios e experiências profissionais verificáveis.

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O ensino superior continua oferecendo vantagens?

Dados da OCDE mostram que a escolaridade ainda está associada a diferenças importantes de remuneração e empregabilidade.

Segundo o relatório Education at a Glance 2026, trabalhadores com formação superior recebiam, em média, 54% mais do que aqueles com ensino médio nos países analisados.

A diferença representa uma associação estatística, influenciada também por fatores como profissão, experiência e condições econômicas.

Além das credenciais acadêmicas, a universidade oferece oportunidades de desenvolver conhecimentos teóricos, capacidade de pesquisa e fundamentos que podem ser aplicados em diferentes funções.

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Como escolher a formação mais adequada?

A decisão depende dos objetivos profissionais e das competências exigidas para alcançá-los.

Quem pretende atuar em atividades técnicas pode precisar combinar conhecimentos específicos de IA com experiência na utilização das ferramentas.

Para profissionais de gestão, a preparação pode envolver análise de dados, finanças e compreensão dos impactos da tecnologia sobre processos empresariais.

Cursos de curta duração e certificações permitem aprofundar assuntos específicos, enquanto graduações e pós-graduações oferecem percursos acadêmicos mais extensos.

Antes de investir, vale analisar os requisitos das vagas desejadas, o conteúdo das formações e as possibilidades de aplicar os conhecimentos adquiridos.

A tendência de contratação baseada em competências amplia os caminhos de qualificação, mas exige que o profissional consiga demonstrar o que aprendeu e como utiliza esse conhecimento no trabalho.