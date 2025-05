Irã se reúne com países europeus para discutir negociações sobre programa nuclear com EUA

O Irã se reuniu nesta sexta-feira em Istambul com Reino Unido, França e Alemanha para discutir sobre as negociações de seu programa nuclear com os Estados Unidos e pediu um novo encontro para “aproveitar ao máximo a diplomacia”.

“Irã e E3 estão determinados a manter e maximizar a diplomacia”, escreveu o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, na rede social X (ex-Twitter).

A fonte afirmou que, na reunião com os diretores políticos dos três países europeus conhecidos como E3, foi discutida “a situação atual das negociações indiretas sobre a suspensão das sanções nucleares”, referindo-se ao diálogo entre Teerã e Washington que começou em 12 de abril.

O vice-ministro reiterou novamente a posição do Irã de que não aceitará o desmantelamento de seu programa nuclear.

“O direito de enriquecer é nossa última linha vermelha!”, escreveu ele na rede social.

O diretor político do Ministério das Relações Exteriores britânico, Christian Turner, enfatizou seu “compromisso com o diálogo” e comemorou as conversas entre Irã e EUA. Ele também confirmou que uma nova reunião foi acertada devido à “urgência” da situação.

A reunião entre Irã e E3 aconteceu em um momento em que suas relações “se deterioraram”, de acordo com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, que culpou os europeus.

Esses países fazem parte do acordo sobre o programa nuclear de 2015, que Trump abandonou em 2018, e têm a possibilidade de restabelecer as sanções internacionais da ONU contra o Irã até 18 de outubro.

Araqchi advertiu que, se isso acontecesse, as consequências seriam “irreversíveis”.

Representantes iranianos realizaram várias reuniões com diplomatas da França, Alemanha e Reino Unido em Genebra nos últimos meses, sem nenhum progresso aparente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que o Irã já tem uma proposta firme do país na mesa para negociações sobre um acordo nuclear, mas se não “agir rápido, algo ruim vai acontecer”.

“Sim, eles têm uma proposta. E o mais importante é que eles sabem que precisam agir rapidamente. Algo ruim vai acontecer”, declarou Trump à imprensa a bordo do Air Force One, quando decolou para Washington após terminar sua viagem de quatro dias pelo Oriente Médio.

Irã e EUA começaram a conversar sobre o programa nuclear iraniano em 12 de abril, depois de Trump ter pedido ao Irã que negociasse um acordo e ameaçou um ataque militar se o país não conseguisse chegar a um denominador comum com os EUA.

Os dois países realizaram quatro rodadas de reuniões sobre o tema, a última delas no domingo passado em Mascate, capital de Omã, onde concordaram em continuar negociando, embora ainda não tenham anunciado a data e o local da próxima reunião.

Os países europeus não fazem parte dessas negociações.