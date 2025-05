Irã afirma que não tolerará pressão após nova ameaça de Trump

O Irã disse nesta sexta-feira, 2, que não “tolerará” pressões nas negociações nucleares com os Estados Unidos, depois que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou na quinta-feira impor sanções aos países que compram petróleo iraniano.

“A República Islâmica do Irã não tolerará abordagens baseadas em ameaças e pressões”, declarou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores iraniano.

O texto condenou a continuação das sanções e da pressão sobre os parceiros comerciais e econômicos do Irã como um sinal para “desconfiar profundamente da seriedade dos EUA no caminho da diplomacia”.

O governo iraniano enfatizou que as sanções e ameaças “não mudarão a posição lógica, legítima e legal do Irã com base no direito internacional” e levarão à “repetição dos mesmos fracassos dispendiosos”.

Teerã declarou sua “prontidão para continuar as negociações” com Washington.

Trump ameaçou impor sanções aos países que continuarem a comprar petróleo do Irã, a última de uma série de advertências contra o país que incluíram avisos militares e novas sanções, parte da chamada política de “pressão máxima”.

Os EUA também impuseram nesta semana duas novas rodadas de sanções contra empresas de Irã, Emirados Árabes e Turquia, em uma tentativa de impedir a venda de petróleo iraniano.

A ameaça do presidente dos EUA ocorreu no mesmo dia em que seu governo descartou a participação na quarta rodada de negociações sobre o programa nuclear do Irã, que deveria ocorrer no próximo sábado em Roma.

Omã, o país que atua como mediador nas negociações, informou em comunicado que havia concordado em realizar uma nova reunião entre Irã e EUA no sábado, 3 de maio, após a última reunião no sábado, 26 de abril.